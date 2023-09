Fotó fosc identificat com a candidat potencial per a la matèria fosca

By

Una anàlisi recent realitzada per investigadors del Centre d'Excel·lència ARC per a la física de partícules de la matèria fosca i la Universitat d'Adelaida suggereix que els fotons foscos poden ser l'enllaç que falta per entendre la naturalesa de la matèria fosca. Els fotons foscos són partícules hipotètiques que podrien servir de pont entre el sector fosc de les partícules i la matèria regular.

La matèria fosca és una substància misteriosa que té un efecte gravitatori sobre la matèria normal, fent que les galàxies giren més ràpid del que s'esperava i la llum es doblegui al voltant d'objectes massius. Tot i que hi ha diversos candidats per a la matèria fosca, el model estàndard de la física de partícules no ha estat capaç de proporcionar una explicació completa.

El físic Nicholas Hunt-Smith i el seu equip van examinar les dades dels experiments de col·lisionadors de partícules i van trobar que la presència de fotons foscos s'adaptava millor als resultats observats en comparació amb el model estàndard. Amb un nivell de confiança de 6.5 sigma, s'estima que les probabilitats que els fotons foscos no expliquin les observacions són al voltant d'un entre mil milions.

Els investigadors es van centrar en el procés de dispersió inelàstica profunda, que és una manera en què les partícules es dispersen després d'una col·lisió d'alta energia. També van tenir en compte l'anomalia magnètica del muó, que mesura la desviació del comportament del muó en un camp magnètic fort a partir de les prediccions del model estàndard.

En introduir la possibilitat de fotons foscos, la preferència per ells com a candidats va augmentar i l'anomalia magnètica dels muons es va reduir significativament. Aquestes troballes donen suport a la hipòtesi que els fotons foscos podrien ser proves per al descobriment de partícules.

Tot i que calen més investigacions i confirmacions, l'equip espera que les seves troballes animen altres investigadors a explorar l'existència de fotons foscos i les seves implicacions per entendre la matèria fosca.

