Una nova anàlisi suggereix que la misteriosa matèria fosca pot interactuar amb la matèria normal a través de fotons foscos

Una anàlisi recent realitzada per un equip internacional de físics ofereix una explicació potencial per a determinades dades d'experiments de dispersió d'alta energia. Els investigadors proposen que els fotons foscos, partícules hipotètiques associades a la matèria fosca, podrien ser els responsables d'aquestes observacions. La matèria fosca, que representa aproximadament el 85% de la massa de l'univers, rep el seu nom perquè no interacciona amb la radiació electromagnètica.

Els fotons foscos són una part del sector fosc, una part hipotètica de l'univers on resideix la matèria fosca. Aquestes partícules potencialment s'acoblen feblement amb la matèria ordinària mitjançant la barreja d'un bosó gauge, conegut com el fotó fosc. Aquest acoblament podria proporcionar informació sobre la naturalesa de la matèria fosca i les seves interaccions amb la resta de l'univers.

L'anàlisi va ser dirigida per Nicholas Hunt-Smith i els seus col·legues de la Universitat d'Adelaide, Austràlia, i publicada al Journal of High Energy Physics. En el seu estudi, els investigadors van realitzar una anàlisi de cromodinàmica quàntica global de dades de dispersió d'alta energia dins del marc de Jefferson Lab Angular Momentum.

Els resultats indiquen que es prefereix un model que incorpori un fotó fosc a la hipòtesi del model estàndard competidor. La importància d'aquesta preferència es mesura a 6.5 ​​desviacions estàndard. L'anàlisi es va centrar en experiments de dispersió inelàstica profunda, que impliquen una sonda d'alta energia que interacciona amb un protó, donant lloc a la determinació de la distribució del moment dels quarks dins del protó.

Tot i que l'estudi ha estat considerat "provocador" pel físic teòric Tim Hobbs del Laboratori Nacional d'Argonne, destaca la necessitat de més investigacions i una millor quantificació de la incertesa. Altres experiments, com els experiments electron-positrons, també podrien proporcionar informació valuosa sobre l'existència de fotons foscos.

Aquesta anàlisi obre noves oportunitats per estudiar la matèria fosca i il·luminar la seva misteriosa naturalesa. En investigar més les propietats i les interaccions dels fotons foscos, els científics esperen obtenir una millor comprensió del paper de la matèria fosca a l'univers.

