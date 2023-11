Presentació de Sniffles: una solució revolucionària per a les malalties de les vies respiratòries superiors

Segons la investigació realitzada per Intrivo™, una empresa de salut digital i empresa matriu d'On/Go, hi ha més de mil milions de casos de refredats reportats cada any als Estats Units. refredat i grip que suposa una gran càrrega per a les famílies, els metges, els empresaris i el govern. Per abordar aquesta preocupació, On/Go™, una plataforma tecnològica líder en salut, ha llançat Sniffles™, un innovador kit de medicaments per a l'atenció domiciliària directa al consumidor (D10C) dissenyat per alleujar els símptomes associats amb refredats, grip i altres afeccions respiratòries superiors. . Sniffles no només ofereix un alleujament assequible, sinó que també pretén minimitzar la propagació de malalties i virus.

Sniffles és una opció de comerç electrònic i telesalut que ofereix als usuaris una solució integral per dormir millor, reduir la febre, alleujar la congestió, calmar la picor de gola, curar els llavis secs i esquerdats, relaxar-se i augmentar el sistema immunitari. Amb aquest innovador kit de medicaments per a l'atenció domiciliària, On/Go amplia el seu compromís per mitigar les malalties respiratòries superiors, proporcionant un remei accessible per als més de mil milions de refredats reportats als EUA cada any.

El kit Sniffles inclou embalatges i materials acuradament seleccionats, allotjats dins d'una còmoda funda amb cremallera. Aquests inclouen cartrons per a la prova de COVID, caixa de diversos símptomes i pastilles, una bossa d'alumini per a sobres de te, un tub HDPE per a les pestanyes d'immunitat, una bossa de teixit de LDPE i recipients de polipropilè per a l'inhalador nasal i bàlsam labial. Per garantir els més alts estàndards de qualitat, On/Go col·labora amb socis de confiança en la producció d'aquests components.

Per millorar l'experiència de l'usuari, On/Go va dur a terme una àmplia investigació i proves per dissenyar envasos que combinen la inspiració dels kits de primers auxilis amb la marca dels envasos de prova COVID-19 d'Intrivo. El resultat és un paquet visualment atractiu i reutilitzable que reflecteix l'optimisme, l'esperança i l'alegria de la marca. A més, On/Go va dissenyar un tipus de lletra personalitzat que incorpora una "L" única en forma de nas al nom de la marca, reforçant el propòsit del kit d'alleujar les malalties respiratòries superiors.

Sniffles està dissenyat tenint en compte l'adherència del pacient i la facilitat d'ús. El kit inclou un codi QR d'enllaç profund intel·ligent que dirigeix ​​els usuaris a una aplicació dedicada, oferint una experiència de telesalud amb descompte per fomentar la participació continuada. Amb Sniffles, els pacients tenen accés a atenció mèdica experta les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, mitjançant serveis integrats de telesalut, que estan connectats convenientment amb CVS MinuteClinic per obtenir suport presencial. Simplificant el procés de proves i medicació i facilitant l'accés a l'orientació professional, Sniffles permet a les persones prendre el control de la seva salut des de la comoditat de casa seva.

Per garantir una disponibilitat generalitzada, Sniffles es poden comprar a través de diversos minoristes de lliurament ràpid com DoorDash, Amazon i Walmart.com. Alternativament, els clients poden adquirir-lo directament a través de l'aplicació On/Go o el lloc web de Sniffles. Sniffles representa un pas important en la lluita contra les malalties respiratòries superiors, oferint un alleujament ràpid, eficient i rendible a les persones que busquen una solució integral als seus símptomes.

FAQ

1. Com ajuda Sniffles a alleujar els símptomes de les afeccions respiratòries superiors?

Sniffles és un kit de medicaments per a l'atenció domiciliària que ofereix una varietat de medicaments essencials, dispositius d'última generació i accés a la telesalud les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Ofereix alleujament de símptomes com congestió, febre, mal de coll, llavis secs i molt més.

2. Puc rebre un diagnòstic mitjançant Sniffles?

Sí, Sniffles ofereix una solució integral que permet als usuaris completar un diagnòstic dins de l'aplicació On/Go. L'equip mèdic d'On/Go revisa aquesta avaluació, que pot prescriure medicaments antivirals si cal.

3. On puc comprar Sniffles?

Sniffles està disponible a través de distribuïdors de lliurament ràpid com DoorDash, Amazon i Walmart.com. També es pot comprar directament a través de l'aplicació On/Go o el lloc web de Sniffles.

4. Com funciona l'accés a la telesalud amb Sniffles?

Sniffles ofereix un fàcil accés als serveis de telesalud les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per a una atenció mèdica experta. Aquests serveis estan integrats amb CVS MinuteClinic, la qual cosa permet als usuaris consultar amb professionals sanitaris de manera virtual o presencial per obtenir suport addicional.