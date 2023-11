Descobrint misteris: explorant les coves d'Utah amb curadors i espeleòlegs

Científics del Museu d'Història Natural d'Utah es van embarcar recentment en un emocionant viatge a les profunditats amagades de les coves d'Utah. Aquest esforç de col·laboració entre investigadors i membres de la comunitat d'espeleologia d'Utah ha fet llum sobre els misteris d'un passat no tan llunyà. En el seu estudi innovador publicat al Journal of Mammalogy, l'equip explora per què les coves serveixen com a arxius d'investigació inestimables i revela els notables descobriments de la seva expedició a la cova Boomerang.

Dirigit per Kaedan O'Brien, doctorat en antropologia. candidat a la Universitat d'Utah, els investigadors pretenien obtenir una comprensió més profunda de com el clima afecta els ecosistemes alpins. Tot i que els mètodes de captura tradicionals proporcionen informació sobre les espècies de mamífers actuals, revelen poc sobre la diversitat de mamífers del passat recent. Els ecosistemes alpins s'han mantingut en gran part sense explorar a causa de les seves ubicacions remotes i l'escassetat de restes esquelètiques intactes.

Introduïu Eric Richards, un espeleòleg local i coautor d'estudis, que va arribar al Museu d'Història Natural d'Utah amb una proposta única. Richards havia estat descobrint ossos d'animals durant les seves expedicions a les coves i va veure una oportunitat per a la investigació científica. Amb el comissari del museu, el doctor Randy Irmis, i el paleoecòleg, el doctor Tyler Faith, a bord, l'equip es va embarcar en un viatge extraordinari pels paisatges subterranis d'Utah.

En obtenir un permís de recerca del Servei Forestal dels EUA, l'equip va baixar a la cova Boomerang a la serralada del riu Bear. Allà, van recollir minuciosament exemplars per analitzar-los al museu. El treball minuciós d'identificar les restes esquelètiques os per os va permetre als investigadors comparar les seves troballes amb exemplars de vals de museus regionals.

Els resultats van ser sorprenents. La datació per radiocarboni va revelar que els fòssils de la cova Boomerang van abastar els darrers 3,000 anys, amb una concentració important de l'últim mil·lenni. Les comparacions amb les col·leccions de mamífers actuals van confirmar que els fòssils de la cova representaven amb precisió la diversitat de mamífers de la zona. A més, l'equip va fer descobriments emocionants, inclosa la presència d'espècies abans desconegudes com la musaranya de Merriam.

Aquest estudi innovador demostra l'enorme valor de les col·leccions de fòssils de les coves per entendre els canvis a llarg termini en les comunitats de mamífers. En associar-se amb científics ciutadans entusiastes, com la comunitat d'espeleologia, els investigadors poden descobrir els secrets amagats a les profunditats del nostre planeta i obtenir noves idees sobre el passat recent.

Preguntes freqüents

P: Com va sorgir la col·laboració entre científics i espeleòlegs?

R: La col·laboració va començar quan un espeleòleg local anomenat Eric Richards va contactar al Museu d'Història Natural d'Utah, oferint ossos d'animals que havia descobert durant les seves expedicions a les coves.

P: Quines van ser les principals conclusions de l'estudi?

R: L'estudi va revelar el valor de recollir restes esquelètiques de les coves com a mitjà per entendre les comunitats de mamífers. Va proporcionar noves idees sobre la diversitat de mamífers del passat, inclosa la presència d'espècies desconegudes anteriorment.

P: Per què són difícils d'estudiar els ecosistemes alpins?

R: Els ecosistemes alpins són difícils d'estudiar a causa de les seves ubicacions remotes i la disponibilitat limitada de restes esquelètiques intactes. Els mètodes de captura tradicionals se centren principalment en les espècies de mamífers actuals i revelen poc sobre la diversitat històrica.

P: Quines tècniques es van utilitzar per analitzar els fòssils?

R: La datació amb radiocarboni es va utilitzar per determinar l'edat dels fòssils de la cova Boomerang. L'equip va comparar aquestes troballes amb els registres de museus existents i les col·leccions de mamífers actuals per validar la precisió dels seus descobriments.

P: Com contribueixen les troballes dels fòssils de les coves al coneixement científic?

R: Els fòssils de les coves serveixen com a arxius valuosos que proporcionen informació sobre els canvis a llarg termini en les comunitats de mamífers. Aquests fòssils ofereixen una visió del passat i ajuden els investigadors a reconstruir les condicions ecològiques i a entendre com han evolucionat els animals al llarg del temps.