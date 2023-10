Fer passos cap a missions espacials autosostenibles: cultivar aliments a l'espai

By

La NASA treballa constantment en el desenvolupament de missions a la Lluna i a Mart, però un repte al qual s'enfronten és com mantenir els membres de la tripulació amb menjar durant les seves llargues estades a l'espai. Actualment, els astronautes de l'Estació Espacial Internacional depenen d'aliments preenvasats que necessiten un reabastament regular i poden no proporcionar una nutrició òptima. Per abordar aquest problema, els investigadors estan investigant la possibilitat de conrear aliments durant les missions.

El primer pas d'aquesta investigació és identificar les plantes adequades per provar. El 2015, la NASA va iniciar un projecte anomenat "Growing Beyond Earth" en col·laboració amb el Fairchild Botanical Garden de Miami. Aquest programa implica centenars de classes de ciències de secundària i secundària als Estats Units que creixen diferents llavors en un hàbitat semblant a les condicions de l'estació espacial. Les llavors que prosperen en aquestes aules es traslladen a una cambra del Centre Espacial Kennedy de la NASA per a més proves. Si continuen creixent bé en aquest entorn de microgravetat, s'envien a l'estació espacial per a una avaluació posterior.

A més de la selecció de plantes, la NASA ha provat instal·lacions que podrien acollir jardins de microgravetat. Una d'aquestes instal·lacions és el Vegetable Production System, també conegut com Veggie. És una cambra senzilla i de poca potència capaç de contenir fins a sis plantes. Les llavors es cultiven en petits "coixins" de tela que els membres de la tripulació tendeixen i reguen a mà, de manera semblant a tenir cura d'un jardí a la Terra. Aquests jardins a l'espai ajuden els investigadors a entendre com creixen i s'adapten les plantes en condicions de microgravetat, i quines mesures s'han de prendre per garantir la seva salut i productivitat.

Mitjançant el desenvolupament de la tecnologia i les tècniques per cultivar aliments a l'espai, la NASA pretén reduir la dependència de les missions regulars de reabastament i proporcionar als astronautes aliments frescos i nutritius durant períodes de temps prolongats. Aquesta investigació no només beneficia les futures missions a la Lluna i Mart, sinó que també té implicacions per a l'agricultura sostenible aquí a la Terra.

