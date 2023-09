Els nous tipus de superconductors van crear un àtom a la vegada

By

Investigadors de la Universitat de Zuric han fet un avenç significatiu en el camp de la superconductivitat disposant els àtoms d'un en un. Aquest avenç té el potencial de revolucionar el desenvolupament de materials i avançar en les tecnologies de la computació quàntica.

Tradicionalment, la topologia natural dels àtoms ha fet que sigui difícil crear nous efectes físics. Tanmateix, els científics de la Universitat de Zuric han dissenyat amb èxit superconductors disposant els àtoms individualment, donant lloc a la creació de nous estats de la matèria.

El futur de l'electrònica depèn del descobriment de materials únics, i aquest avenç ofereix un potencial prometedor per a la innovació. En superar les limitacions dels materials naturals, els investigadors han obrir el camí a nous estats de la matèria en les futures tecnologies d'electrònica i informàtica.

El descobriment de nous materials és crucial per al desenvolupament de futurs ordinadors. Aquest avenç podria tenir implicacions importants per al disseny i la funcionalitat dels ordinadors. Des de l'electrònica clàssica fins a la informàtica neuromòrfica i els ordinadors quàntics, la recerca de nous efectes físics és una força impulsora d'aquests avenços.

En el seu estudi publicat a Nature Physics, els investigadors de la Universitat de Zuric, en col·laboració amb físics de l'Institut Max Planck de Física de Microestructures d'Alemanya, van presentar un nou enfocament de la superconductivitat. Van crear els materials necessaris àtom per àtom.

Els superconductors són particularment intrigants a causa de la seva resistència elèctrica zero a baixes temperatures. S'utilitzen en molts ordinadors quàntics per les seves interaccions excepcionals amb camps magnètics. Tanmateix, només un petit nombre d'estats superconductors s'han demostrat de manera concloent en els materials. Amb aquest avenç, els investigadors van poder crear dos nous tipus de superconductivitat.

Aquest avenç no només confirma les prediccions teòriques dels físics, sinó que també obre possibilitats per explorar nous estats de la matèria i les seves aplicacions en futurs ordinadors quàntics.

Referència: "Two-dimensional Shiba lattices as a possible platform for crystalline topological superconductivity" de Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi i Titus Neupert , Física de la natura, 10 de juliol de 2023.

Fonts:

– Nature Physics: una revista científica revisada per parells que cobreix la física, publicada per Nature Research. Inclou articles, cartes, ressenyes, aspectes destacats de la investigació, notícies i opinions, comentaris, ressenyes de llibres i correspondència.