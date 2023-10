Creació d'un model 3D de l'impacte del llac Methane sobre el temps local a Tità

Un equip de científics de la Terra i planetaris de diverses institucions ha desenvolupat un model 3D per demostrar l'efecte potencial dels llacs de metà sobre els patrons meteorològics locals de Tità, la lluna més gran de Saturn. En incorporar noves característiques al seu model, els investigadors pretenien entendre l'impacte de diferents característiques físiques en els patrons meteorològics en entorns extraterrestres.

Estudis anteriors han revelat que la llum solar i l'aigua són els principals motors del clima a la Terra, mentre que la llum solar i el metà tenen el mateix paper a Tità. Per entendre millor el clima de Tità, l'equip d'investigació va adaptar els models 2D existents, dissenyats originalment per estudiar la lluna, per tenir en compte l'impacte de diverses característiques en altres cossos celestes.

El procés de creació del model 3D va implicar l'anàlisi d'imatges preses per la sonda espacial Huygen de l'ESA durant el seu descens a la superfície de Tità l'any 2005. Aquestes imatges van proporcionar informació sobre el complex paisatge de la lluna, incloses zones terrestres, llacs i rius. Tot i que inicialment es creia que aquests cossos de líquid estaven compostos d'aigua, els descobriments posteriors van revelar que estaven plens de metà, que pot existir com a gel, gas o líquid a Tità.

Per simular l'impacte dels llacs en el temps de Tità, els investigadors van introduir la tercera dimensió, que estava absent en models anteriors. Van incorporar funcions útils dels models 2D i van incorporar dades dels llacs de la Terra. Mitjançant l'execució del model, van observar que els models 2D sobreestimen la distància que recorren les brises del llac per terra mentre subestimaven altres factors, com ara el moviment atmosfèric descendent que es produeix darrere d'aquestes brises. A més, es va trobar que determinades zones dels llacs contenien prou vapor de metà per generar boires primes.

El desenvolupament d'aquest model 3D proporciona informació valuosa sobre la dinàmica meteorològica local impulsada pels llacs de metà a Tità. Comprendre aquests processos pot contribuir a una millor comprensió del sistema climàtic més ampli a la Lluna, així com proporcionar una base comparativa per estudiar els patrons meteorològics en altres entorns extraterrestres.

Publicació: arXiv