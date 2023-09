L'estudi identifica un possible vincle molecular entre la COVID-19 i els símptomes cognitius

By

Un estudi publicat a PNAS Nexus ha revelat un possible vincle molecular entre COVID-19 i símptomes cognitius, com ara la "boira cerebral", experimentada per les persones infectades.

S'ha observat que la infecció per COVID-19 pot empitjorar la malaltia d'Alzheimer en pacients que ja tenen la malaltia. A més, les persones que han contret COVID-19 poden tenir un major risc de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer en comparació amb les que no han estat infectades.

Dirigits per Cristina Di Primio i els seus col·legues, els investigadors van investigar l'impacte de la infecció per SARS-CoV-2 en el desenvolupament de canvis bioquímics relacionats amb la malaltia d'Alzheimer. Van realitzar experiments utilitzant cultius de cèl·lules de neuroblastoma humà i ratolins.

Els resultats de l'estudi van revelar que quan el virus SARS-CoV-2 infecta cèl·lules neuronals o cervells de ratolins, interacciona amb una proteïna associada als microtúbuls anomenada Tau. En persones amb malaltia d'Alzheimer, se sap que Tau s'embolica i s'agrupa a les neurones. El virus provoca hiperfosforilació de Tau en llocs d'unió específics similars al comportament de la proteïna en pacients amb Alzheimer.

La hiperfosforilació de Tau augmenta la probabilitat de formació d'agregats. A més, els investigadors van observar un augment significatiu de Tau insoluble a les cèl·lules infectades, cosa que indica alteracions patològiques de la proteïna.

Encara no està clar si aquests canvis són un resultat directe del virus o part d'una resposta de defensa cel·lular per prevenir la replicació viral. Es necessiten més investigacions per entendre completament les implicacions d'aquestes troballes.

El descobriment d'aquest potencial enllaç molecular entre COVID-19 i els símptomes cognitius posa de manifest la complexa relació entre el virus i la salut neurològica. Obre vies per a futures investigacions per investigar estratègies per prevenir o tractar les alteracions cognitives en pacients amb COVID-19.

Fonts:

