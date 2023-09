Les històries no contades: les primeres dones astronautes d'Amèrica

Sally Ride, la primera dona nord-americana a l'espai, es va enfrontar a una pregunta impactant durant una conferència de premsa abans del llançament del transbordador espacial Challenger de 1983. Un periodista li va preguntar com responia emocionalment als problemes durant l'entrenament. Aquest incident i molts altres s'han detallat al llibre de Loren Grush, "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts". Grush es va inspirar per escriure el llibre després de preguntar-se sobre les altres dones que es van entrenar al costat de Ride a la primera classe d'astronaute mixta de la NASA. Volia explicar les seves històries, no només les de Ride. El llibre explora les experiències de les dones durant els seus primers vols, els reptes que van enfrontar a la feina i les preguntes masclistes que havien de respondre.

Una de les revelacions del llibre és un informe condemnat de principis dels anys setanta que criticava la NASA per la seva manca de diversitat. L'informe esmentava que les úniques femelles enviades a l'espai eren aranyes i un mico, posant de manifest la necessitat de canvi. Finalment, la NASA va llançar un important esforç de reclutament i més de 1970 dones es van sol·licitar per convertir-se en astronautes entre 1,500 i 1976. El procés de selecció es va reduir a sis dones que es van conèixer com "Les Sis".

Aquestes sis dones, juntament amb diversos astronautes masculins de procedència diversa, van ser escollides per començar la seva formació al Johnson Space Center de Houston el 1978. Les dones del grup eren Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher i Rhea Seddon. Cap d'ells havia estat entrenat per pilotar avions, però l'addició del paper d'"especialista en missió" va permetre que científics i metges s'incorporessin al programa de la NASA.

Dècades després, les preguntes que els periodistes van fer a aquestes dones encara commocionen els lectors. La pregunta de 1983 a Sally Ride sobre plorar durant l'entrenament reflecteix les actituds predominants en aquell moment. El llibre de Grush il·lumina els obstacles als quals s'enfrontaven aquestes dones i el progrés que s'ha fet en la promoció de la diversitat en l'exploració espacial.

