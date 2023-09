L'ascens dels "Najmonautes": exploradors àrabs deixant la seva empremta a l'espai

El món àrab està guanyant reconeixement a la carrera espacial mundial, amb astronautes com el sultà dels Emirats Àrabs Units Al Neyadi i Rayyanah Barnawi de l'Aràbia Saudita fent història. Inspirat pels cosmonautes de Rússia i els taikonautes de la Xina, hi ha un impuls creixent per identificar aquests exploradors espacials àrabs com a "najmonautes".

El terme "najmonauta" va ser encunyat per l'experta espacial Lisa La Bonte i el científic emiratí Dr. Mejd Alsari. Combina la paraula àrab "najm" que significa estrella i la paraula grega "naut" que significa mariner. El 2020, La Bonte i Alsari van llançar un lloc web dedicat a promoure les missions espacials àrabs i proporcionar una identitat específica als exploradors espacials de la regió.

Tot i que el terme "najmonauta" no ha estat adoptat oficialment per cap organització espacial, està guanyant força als mitjans de comunicació. The Guardian, un diari del Regne Unit, va utilitzar el terme en una entrevista amb el doctor Al Neyadi, indicant el seu creixent reconeixement.

Els astronautes són comunament coneguts com els que volen a l'espai. El terme "astro" significa estrella, i es creu que s'ha inspirat en el terme "aeronauta" utilitzat per als globus aerostàtics al segle XVIII. Els exploradors espacials dels Emirats i l'Aràbia Saudita són coneguts com a astronautes per les seves respectives agències espacials. De la mateixa manera, els EUA, el Canadà, Europa i el Japó també utilitzen el terme "astronauta" per als seus viatgers espacials.

Rússia es refereix als seus astronautes com a cosmonautes, mentre que la Xina els anomena taikonautes. El prefix "taikong" en xinès significa espai. L'Índia també s'està convertint en un jugador fort en l'exploració espacial, amb plans per enviar els seus primers astronautes, possiblement coneguts com a vyomanauts, en els propers anys.

Els èxits d'exploradors àrabs com Al Neyadi i Barnawi posen de manifest el protagonisme creixent del món àrab en el camp de l'exploració espacial. A mesura que més països àrabs planegen enviar els seus ciutadans a l'espai, el terme "najmonautes" pot ser més àmpliament acceptat, reconeixent les contribucions culturals i tecnològiques dels aventurers àrabs a l'espai exterior.

Definicions:

– “Najmonaut”: terme encunyat per identificar els exploradors espacials àrabs. Combina la paraula àrab "najm" (estrella) i la paraula grega "naut" (mariner).

– “Astronauta”: Terme que s'utilitza habitualment per descriure els que viatgen a l'espai. Derivat del prefix "astro" que significa estrella.

– “Cosmonauta”: Terme utilitzat a Rússia per referir-se als astronautes.

– “Taikonaut”: terme utilitzat a la Xina per referir-se als astronautes. Derivat del prefix "taikong" que significa espai.

– "Vyomanaut": terme que s'utilitza a l'Índia per referir-se als astronautes, tot i que el seu ús públic no està clar.

