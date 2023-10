Explorant Neptú: Nova proposta per a una missió al planeta més exterior

Els científics planetaris fa temps que estan fascinats amb Neptú, el planeta més extern del nostre sistema solar, però a causa de la seva distància extrema, enviar una nau espacial a òrbita o aterrar a Neptú ha demostrat ser un repte important. No obstant això, un grup d'investigadors ha presentat una nova idea radical per a una futura missió a Neptú que implica utilitzar l'atmosfera fina de Tritó, la lluna més gran de Neptú.

En un article recent, els investigadors van destacar la finalització amb èxit de la prova de vol en òrbita terrestre baixa de la NASA d'un desaccelerador inflable (LOFTID) el 2022. Van proposar utilitzar un aparell semblant a LOFTID, anomenat aeroshell, per frenar una nau espacial a mesura que s'acosta. Tritó. Malgrat que l'atmosfera de Tritó tenia menys d'1/70,000 la pressió de l'atmosfera de la Terra, els investigadors van trobar que encara podria proporcionar prou desacceleració per permetre que la nau espacial entri en una òrbita capturada al voltant de Neptú.

Per aconseguir-ho, l'òrbita hauria de baixar fins a 6 quilòmetres (10 milles) per sobre de la superfície de Tritó. A diferència d'altres idees de missió, la manca de serralades importants de Triton redueix el risc d'una col·lisió catastròfica. Els investigadors estimen que utilitzant la tècnica d'aeroshell, una missió a Neptú es podria completar en tan sols 15 anys, molt més curt que els conceptes actuals de la missió.

A més, aquesta missió proposada donaria l'oportunitat d'estudiar Tritó, que es considera un dels objectes més peculiars del sistema solar. Es creu que és un objecte capturat del cinturó de Kuiper, obtenir una visió de prop de Tritó des d'uns pocs quilòmetres per sobre de la seva superfície aportaria valuoses dades científiques.

Si bé una missió de retorn a Neptú presenta nombrosos reptes a causa de la seva immensa distància, aquesta proposta innovadora ofereix una solució prometedora. Aprofitant l'atmosfera de Tritó, els científics podrien superar alguns dels obstacles que implica arribar i orbitar l'enigmàtic planeta. Seran necessaris més investigacions i avenços tecnològics per fer realitat aquesta proposta.

Definicions:

1. LOFTID – Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator, un programa de la NASA dissenyat per desenvolupar un escut inflable per protegir les naus espacials durant el descens atmosfèric.

2. Aeroshell: carcassa o escut protector utilitzat durant les entrades atmosfèriques per reduir la velocitat d'una nau espacial i protegir-la de la calor extrema.

3. Cinturó de Kuiper: una regió del sistema solar més enllà de Neptú, que conté nombrosos cossos petits de gel i es considera un romanent del primer sistema solar.

