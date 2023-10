Una introducció als eclipsis solars anulars

By

Un eclipsi de sol anular és un esdeveniment astronòmic proper que tindrà lloc el matí del dissabte 14 d'octubre. Durant aquest fenomen, la lluna s'alinearà entre la Terra i el sol mentre es troba en el seu punt més allunyat de la Terra. Com a resultat, un anell de llum serà visible al voltant de la lluna en lloc que el sol estigui completament bloquejat.

A diferència dels eclipsis anulars, també hi ha altres tipus d'eclipsis. Un eclipsi parcial es produeix quan la lluna oculta parcialment el sol i una petita part de la llum solar roman visible. D'altra banda, un eclipsi total es produeix quan la lluna s'alinea perfectament entre la Terra i el sol durant un temps en què està més a prop de la Terra, donant lloc a una foscor completa i una baixada de temperatura.

Per commemorar aquest esdeveniment especial, la Biblioteca del Comtat de Grand organitza una hora de contes STEAM per a nens el dimarts 10 d'octubre. Aquesta sessió interactiva explicarà com es produeixen els eclipsis i inclourà activitats atractives. També es proporcionaran ulleres d'Eclipse perquè tothom s'emporti a casa. A més, es poden obtenir ulleres d'eclipsi gratuïtes als taulells de circulació de la biblioteca de Moab i Castle Valley.

Els animals sovint presenten un comportament peculiar durant els eclipsis. Per exemple, certs ocells poden comportar-se com si fos de nit i acollidors per dormir. Tanmateix, poden sentir-se una mica tontos quan reapareix el sol. Mentrestant, el nostre amic felí, Cosmo, el gat de la biblioteca, planeja mantenir la compostura durant l'eclipsi.

Si aquest rar esdeveniment celestial desperta el vostre interès per l'astronomia o l'astrologia, la biblioteca ofereix una àmplia gamma de llibres sobre aquests temes per comprovar-ho.

Recordeu seguir sempre mirant cap amunt!

