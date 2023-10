Noves eines per als astronautes: explorant els reptes i les innovacions de la caminada espacial

By

Dos atrevits cosmonautes es van embarcar en una caminada espacial a l'exterior de l'Estació Espacial Internacional (ISS) el dimecres 25 d'octubre, trobant-se amb una fascinant fuita de refrigerant que s'havia observat a principis de mes. Oleg Kononenko i Nikolai Chub, tots dos de l'agència espacial russa Roscosmos, van iniciar amb impaciència la seva activitat extravehicular (EVA) amb la missió de documentar i aïllar la fuita de refrigerant del radiador.

Durant la caminada espacial, Kononenko va observar de prop l'amoníac acumulat, que havia format una "gota" o "gota" creixent. Aquesta visió única va provocar la contaminació d'una de les seves lligues, que s'havia d'assegurar en una bossa i deixar fora de l'estació espacial. Els cosmonautes, preparats per a qualsevol possible trobada amb el refrigerant tòxic, van netejar diligentment els seus vestits espacials i eines per assegurar-se que cap rastre d'amoníac tornés a l'interior de l'estació.

Mentre documentava el radiador, Kononenko va descobrir una visió sorprenent: nombrosos forats uniformes a la superfície dels panells. Intrigat, va comunicar per ràdio els controladors de vol del control de la missió de Moscou, descrivint-los com a "vorts molt uniformes, com si s'haguessin perforat". La distribució caòtica d'aquests forats s'afegeix al misteri que envolta aquest incident.

Es creu que l'amoníac residual que es va filtrar quan es van tancar les vàlvules ha contribuït a la formació de la "gota". Els enginyers russos analitzaran acuradament les dades recollides pels cosmonautes per determinar la causa de la fuita i desenvolupar solucions per al manteniment futur del radiador.

A més, durant aquesta caminada espacial, Kononenko i Chub van instal·lar amb èxit un sistema de comunicacions de radar sintètic al mòdul de laboratori polivalent Nauka. Aquest nou sistema jugarà un paper crucial en el seguiment del medi ambient de la Terra. També van llançar un petit nanosatèl·lit en forma de cub, dissenyat per provar la tecnologia de vela solar. Tot i que les ales solars no es van estendre com estava previst, la missió va provar amb èxit el mecanisme de desplegament.

Aquesta emocionant caminada espacial de 7 hores i 41 minuts va concloure amb el tancament de l'escotilla de la tanca del mòdul Poisk. En total, va marcar la primera caminada espacial de Chub i la sisena impressionant de Kononenko, portant el seu temps acumulat de caminada espacial a unes impressionants 41 hores i 43 minuts.

Fonts: NASA TV, Agència Espacial Federal Russa (Roscosmos)