La ràdio ràpida més antiga i llunyana detectada, empenyent els límits de la nostra comprensió de l'univers

En un descobriment innovador, els científics de la Universitat Macquarie i la Universitat de Tecnologia de Swinburne han identificat la ràdio ràpida (FRB) més antiga i llunyana mai detectada. Publicat a la revista Science, l'estudi demostra que els FRB proporcionen una manera d'estudiar la matèria intergalàctica i amplien el nostre coneixement de l'univers.

La ràdio, designada com a FRB 20220610A, va ser capturada pel radiotelescopi ASKAP el 10 de juny de 2022. La ràdio es va originar a partir d'un esdeveniment còsmic que va alliberar una quantitat increïble d'energia en menys d'un segon, equivalent a les emissions totals del Sol. més de 30 anys.

Mitjançant l'ús de la gamma de plats d'ASKAP, els investigadors van poder identificar la ubicació precisa de la ràdio. Després van utilitzar el Very Large Telescope (VLT) de l'ESO a Xile per buscar la galàxia font, que va resultar ser més antiga i més llunyana que qualsevol altre FRB descobert anteriorment.

Aquest descobriment dóna suport a les teories existents sobre l'origen dels FRB, ja que l'esclat es va originar a partir d'una col·lecció de galàxies fusionades. També destaca les limitacions de la tecnologia actual dels telescopis, ja que només podem observar i localitzar FRB en uns vuit mil milions d'anys en el passat.

L'estudi també confirma la relació de Macquart, proposada inicialment per l'astrònom australià Jean-Pierre 'J-P' Macquart, que suggereix que com més lluny es troba una ràdio ràpida, més gas difús revela entre galàxies. Aquesta relació és vàlida fins i tot per als FRB més enllà de la meitat de l'Univers conegut.

Fins ara, s'han localitzat amb precisió al voltant de 50 FRB, amb gairebé la meitat d'ells identificats mitjançant ASKAP. Els investigadors creuen que hi ha potencial per descobrir milers més d'aquests fenòmens còsmics, inclosos els que es troben en llocs més llunyans.

Tot i que la causa exacta dels FRB encara es desconeix, aquest estudi destaca que aquests esclats són esdeveniments comuns al cosmos. Proporcionen informació valuosa per detectar matèria entre galàxies i millorar la nostra comprensió de l'estructura de l'Univers.

Actualment, ASKAP és el radiotelescopi líder per detectar i localitzar FRB. S'espera que els futurs telescopis internacionals SKA, actualment en construcció a Austràlia Occidental i Sud-àfrica, superin les capacitats d'ASKAP, permetent als astrònoms identificar FRB encara més antics i llunyans.

En general, aquest descobriment innovador empeny els límits de la nostra comprensió de l'Univers i reafirma la importància de les ràfegues ràpides de ràdio per desvelar els misteris del cosmos.

Fonts: Science, Macquarie University, ESO/M. Kornmesser