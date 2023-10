Les estrelles de mar de corona d'espines juvenils poden suportar les onades de calor, cosa que suposa una major amenaça per als esculls de corall

By

Recents investigacions realitzades per biòlegs marins de la Universitat de Sydney han posat llum sobre la resiliència de les estrelles de mar de corona d'espines juvenils davant les onades de calor, despertant preocupacions sobre la possible exacerbació dels danys dels esculls de corall causats pel canvi climàtic. Les estrelles de mar corona d'espines són natives de la Gran Barrera de Corall i se sap que són un dels depredadors més importants del corall. Els danys que causen són només per darrere dels ciclons i els esdeveniments de blanqueig en termes de mortalitat de coralls.

L'estudi, dirigit per la professora Maria Byrne i publicat a la revista Global Change Biology, va revelar que les estrelles de mar de corona d'espines juvenils són capaços de tolerar alts nivells de calor que són letals per al corall. Aquesta resiliència els permet sobreviure a les onades de calor i continuar el seu cicle de vida com a depredadors carnívors que s'alimenten del corall que acaba de créixer.

Els resultats indiquen que, fins i tot si la població adulta d'estrelles de mar de corona d'espines disminueix a causa de l'escalfament de l'oceà impulsat pel canvi climàtic, les estrelles de mar joves herbívores poden esperar pacientment que les condicions adequades es converteixin en depredadors que mengen coralls. Això podria provocar un ressorgiment de la població de depredadors i més danys als esculls de corall.

El canvi climàtic ja està causant el blanqueig i la mort dels coralls quan la temperatura de l'aigua augmenta entre 1 i 3 graus centígrads. L'estudi va trobar que les estrelles de mar de corona d'espines juvenils poden tolerar tres vegades la intensitat de calor que provoca el blanqueig del corall. Aquesta capacitat, juntament amb la seva preferència pels hàbitats de runa generats pel blanqueig i la mortalitat del corall, permet que el seu nombre s'acumuli gradualment amb el temps.

Els investigadors també van identificar factors que contribueixen a la supervivència de les estrelles de mar de corona d'espines juvenils en condicions d'escalfament. La seva petita mida redueix els seus requisits fisiològics i la seva capacitat per alimentar-se de diverses fonts d'aliment, incloses les algues coral·lines, millora la seva resistència.

Segons el coautor de l'estudi, Matt Clements, les troballes posen de manifest el paper potencial de la mortalitat del corall induïda pel blanqueig per contribuir als brots d'estrelles de mar de corona d'espines. La pèrdua de depredadors naturals i l'acumulació de nutrients a l'aigua també juguen un paper per agreujar l'impacte del canvi climàtic en els esculls de corall.

Es necessiten més investigacions per entendre les implicacions d'aquestes troballes per als ecosistemes marins i la conservació dels esculls de corall.

Referència:

"Les estrelles marines de corona d'espines de l'etapa d'espera juvenil són resistents en condicions d'onada de calor que blanquegen i maten els coralls" per Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912