La mida i la forma de la colònia de corall determinen la complexitat i la salut marines

By

Un estudi recent realitzat per l'estudiant de postgrau Sofia Ferreira de la Universitat d'Hawai'i a Hilo, en col·laboració amb científics marins, destaca la importància de la mida i la forma de les colònies de corall per determinar la complexitat i la salut dels ecosistemes marins. L'estudi, publicat a la revista Nature, es va centrar a predir com els esculls de corall de Guam influeixen en la complexitat de l'hàbitat.

Els corals són els arquitectes de la natura, dissenyant hàbitats i refugis diversos per a espècies marines. L'equip de Ferreira va utilitzar càmeres submarines d'alta tecnologia i tècniques de fotogrametria 3D per mapejar 208 llocs d'esculls de corall que envolten Guam. Van avaluar individualment més de 12,000 coralls, capturant la seva mida i forma de creixement.

L'estudi va trobar que cada corba i angle d'una colònia de corall juga un paper crucial en el manteniment d'una àmplia gamma d'espècies marines. Els investigadors van concloure que la mida i la morfologia de les colònies de corall són predictors forts de la complexitat de l'hàbitat als esculls de Guam i s'han d'incorporar als programes de seguiment dels esculls de corall.

Els esculls de corall s'enfronten a amenaces creixents tant d'estrès local com global. Comprendre el funcionament intern d'aquests ecosistemes és crucial per a la seva preservació. Ferreira espera que les seves troballes ofereixin esperança i aportin informació per a futures investigacions sobre l'impacte dels hàbitats fluctuants dels esculls en els organismes associats als esculls sota el canvi climàtic.

Aquest estudi contribueix a la nostra comprensió de la intricada relació entre les característiques de les colònies de corall i la complexitat de l'ecosistema marí. En conèixer com les colònies de corall configuren el seu hàbitat circumdant, els investigadors poden desenvolupar estratègies de conservació més efectives per protegir aquests ecosistemes vitals.

Fonts:

– Sofia B. Ferreira et al, Predicció de la complexitat de l'hàbitat mitjançant un enfocament basat en trets dels esculls de corall a Guam, Informes científics (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

- Universitat d'Hawaiʻi a Hilo (article font)