Els quatre motors RS-25 instal·lats a l'escenari del nucli Artemis 2 de la NASA

By

El programa Artemis de la NASA, que té com a objectiu enviar astronautes de tornada a la Lluna, va assolir una fita important amb la instal·lació dels quatre motors RS-25 al Core Stage-2 per utilitzar-los a la missió Artemis 2. Els motors es van col·locar amb èxit al sistema de propulsió i aviònica, cosa que va suposar un gran pas endavant en el programa. L'escenari central, situat a 212 peus, compta amb dos grans dipòsits de propulsor líquid i els quatre motors RS-25.

El procés d'instal·lació va començar a principis de setembre, i el motor final es va instal·lar el 20 de setembre. La NASA ha afirmat que assegurar i equipar els quatre motors a l'escenari és un procés que requereix molt de temps que implica la fixació de diversos components i la realització de proves i comprovacions per garantir-ne una correcta. rendiment.

Tot i que s'ha avançat a l'etapa bàsica 2, un problema de soldadura a la instal·lació de muntatge de Michoud ha alentit temporalment el treball a l'etapa principal 3, que és crucial per a la missió Artemis 3. Tanmateix, la NASA és optimista que es trobarà una resolució. S'espera que el Core Stage-2 es completi a finals d'aquest any, mentre que el Core Stage-3 està previst que es completi a finals del 2024 o principis del 2025.

A més de les instal·lacions del motor, els motors RS-25 renovats s'han sotmès a la seva prova de certificació inaugural. Els motors es van provar durant 550 segons, superant la durada requerida en 50 segons. Aquesta prova és la primera de les 12 proves previstes fins al 2024 i té com a objectiu avaluar l'eficàcia dels nous components del motor.

Malgrat el progrés, el programa Artemis de la NASA s'ha enfrontat a crítiques per la seva sostenibilitat i els seus alts costos. L'inspector general ha considerat que el coet SLS Moon totalment prescindible, utilitzat al programa, no és assequible. Tanmateix, la NASA continua compromesa amb el programa i està treballant per abordar els reptes financers.

Fonts:

– Font 1: NASA

– Font 2: NASASpaceFlight