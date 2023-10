El metabolisme constant pot ser costós per als insectes d'aigua dolça a l'aigua salada

Un estudi recent realitzat per la Universitat Estatal de Carolina del Nord il·lustra per què alguns insectes d'aigua dolça lluiten a l'aigua més salada. La investigació suggereix que la manca de respostes metabòliques a l'augment de la salinitat podria ser un factor contribuint. La salinitat es refereix a la concentració de sals en un medi aquàtic, més enllà del sodi.

Els hàbitats d'aigua dolça s'estan tornant més salats a causa de diversos factors com la sal de carretera, l'escorrentia agrícola, l'extracció de carbó i gas natural, la sequera i l'augment del nivell del mar. Aquests canvis en la salinitat afecten la diversitat d'organismes, inclosos els insectes d'aigua dolça que serveixen com a indicadors de la salut dels ecosistemes.

Els animals aquàtics, inclosos els insectes i els crustacis, han de mantenir un equilibri d'aigua i sals dins del seu cos, un procés anomenat osmorregulació. L'ideal seria que aquests animals prosperin en un entorn on els nivells de salinitat externa coincideixen amb els seus nivells interns, reduint l'energia necessària per a l'osmorregulació.

No obstant això, l'estudi va trobar que una salinitat més alta sovint s'associa amb un augment de les taxes d'absorció d'ions en insectes d'aigua dolça, cosa que provoca retards en el desenvolupament o mort. Els investigadors van plantejar la hipòtesi que els insectes d'aigua dolça dediquen tanta energia a l'osmoregulació en entorns més salats que lluiten per créixer o prosperar.

Per provar aquesta hipòtesi, els investigadors van mesurar les taxes metabòliques de crustacis, insectes i cargols en diverses condicions de salinitat. Van descobrir que, mentre que les taxes metabòliques de crustacis i cargols augmentaven en ambients diluïts, les taxes metabòliques dels insectes es van mantenir constants independentment de la salinitat.

A més, l'equip va trobar que el calci era el motor clau de l'augment del metabolisme en no insectes amb menor salinitat, ja que aquests animals treballaven més per transportar ions de calci. Els insectes, en canvi, tenien una taxa de transport d'ions calci més alta en ambients més salats, tot i que les seves taxes metabòliques no van augmentar. Això suggereix que els insectes tenen una menor demanda de calci i poden utilitzar recursos que d'altra manera s'utilitzarien per al creixement i el desenvolupament per contrarestar l'absorció excessiva d'ions en entorns més salats.

L'estudi desafia la idea que els insectes d'aigua dolça prosperen en entorns propers a la seva salinitat interna. En canvi, la seva baixa demanda de calci els permet prosperar en entorns diluïts on normalment dominen els insectes. Per contra, la baixa en calci sembla ser estressant per als crustacis i els cargols.

Investigacions posteriors investigaran si aquestes diferències fisiològiques provenen de l'ascendència dels organismes o del seu ús de calci en exoesquelets i closques.

En conclusió, l'estudi destaca els costos potencials d'un metabolisme consistent per als insectes d'aigua dolça a l'aigua més salada. Les troballes proporcionen una millor comprensió de com els canvis en la salinitat afecten els ecosistemes aquàtics i poden ajudar a informar els esforços de conservació.

Font: North Carolina State University.

Font: Jamie K. Cochran et al, La respirometria revela diferències importants basades en el llinatge en l'energia de l'osmoregulació en invertebrats aquàtics, Journal of Experimental Biology (2023). DOI: 10.1242/jeb.246376 [No s'ha proporcionat cap URL]