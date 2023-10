Determinació dels paràmetres fonamentals d'estrelles: anàlisi de l'estrella de Barnard

Aquest article analitza la importància de determinar els paràmetres fonamentals de les estrelles i presenta una anàlisi espectroscòpica detallada de l'estrella de Barnard. Entendre aquests paràmetres és important en diverses àrees de l'astrofísica, des de l'estudi de l'evolució de les galàxies fins a obtenir informació sobre l'estructura interna dels exoplanetes.

L'anàlisi es basa en un espectre d'infraroig proper (NIR) d'alta qualitat de l'estrella de Barnard, presa amb CFHT/SPIRou, que té una relació senyal-soroll de més de 2500 a la banda H. Aquest espectre es compara amb els models d'atmosfera estel·lar PHOENIX-ACES. Curiosament, mentre que l'espectre observat conté milers de línies, hi ha nombroses línies presents al model que no es veuen a les dades observades, i viceversa.

Diversos factors, com ara el desajustament continu, la contaminació no resolta i les línies espectrals desplaçades de les seves longituds d'ona esperades, s'identifiquen com a fonts potencials de biaix per a la determinació de l'abundància. Per superar aquests reptes, els autors identifiquen una llista breu d'uns quants centenars de línies fiables de les més de 10,000 línies observades al NIR que es poden utilitzar per a l'espectroscòpia química.

En aquest estudi es presenta un mètode nou per determinar la temperatura efectiva i la metal·licitat global de nanes M de rotació lenta. En lloc d'utilitzar mètodes d'ajustament espectral a granel, aquest nou enfocament utilitza diversos grups de línies. Mitjançant aquest mètode, es determina que la temperatura efectiva de l'estrella de Barnard és d'aproximadament 3231 K. Aquest resultat és coherent amb el valor obtingut pel mètode interferomètric.

L'estudi també proporciona mesures d'abundància de 15 elements diferents per a l'estrella de Barnard, inclosos quatre elements (K, O, Y, Th) que mai s'havien informat abans per a aquesta estrella. Les troballes posen de manifest la importància de millorar els models actuals de l'atmosfera per utilitzar plenament l'espectroscòpia NIR per entendre les propietats i la composició d'estrelles com l'estrella de Barnard.

Fonts: astro-ph.EP