Un nou estudi demostra que la trigonellina al cafè pot millorar la memòria i l'aprenentatge

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat de Tsukuba ha revelat que la trigonel·lina (TG), un compost que es troba en el cafè, les llavors de fenogrec i el rave, pot millorar la memòria i l'aprenentatge espacial en ratolins. L'estudi va utilitzar un enfocament integrat, combinant perspectives de biologia cognitiva i molecular per explorar els efectes de la TG sobre el declivi cognitiu relacionat amb l'edat.

Els investigadors van administrar TG per via oral a ratolins propensos a ratolí 8 (SAMP8) accelerats per la senescència durant 30 dies. Els ratolins van ser sotmesos a la prova del laberint d'aigua de Morris per avaluar el seu aprenentatge espacial i el seu rendiment de memòria. Els resultats van mostrar una millora significativa en el rendiment dels ratolins tractats amb TG en comparació amb el grup control.

Per entendre els mecanismes moleculars subjacents, els investigadors van realitzar una anàlisi transcriptòmica de tot el genoma de l'hipocamp. Van descobrir que la TG modulava les vies de senyalització relacionades amb el desenvolupament del sistema nerviós, la funció mitocondrial, la síntesi d'ATP, la inflamació, l'autofàgia i l'alliberament de neurotransmissors.

A més, l'estudi va revelar que TG va ser capaç de suprimir la neuroinflamació mitjançant la inhibició de l'activació del factor de transcripció NF-κB mitjançant el factor de senyalització Traf6. Això suggereix que la TG té el potencial de prevenir i alleujar el declivi cognitiu relacionat amb l'edat millorant l'aprenentatge i la memòria espacials.

La recerca de compostos naturals que puguin millorar la funció cognitiva en persones envellides ha guanyat una atenció important en els últims anys. Aquest estudi contribueix a aquesta prioritat de recerca destacant el potencial del TG com a compost funcional que pot millorar el declivi cognitiu relacionat amb l'edat.

En conclusió, els resultats d'aquest estudi demostren els efectes positius de la trigonel·lina en la millora de la memòria i l'aprenentatge espacial. Es garanteix més investigacions per explorar tot el potencial del TG com a agent terapèutic per al declivi cognitiu relacionat amb l'edat.

Font: GeroScience - "La transcriptòmica i l'evidència bioquímica de la millora de l'aprenentatge de la trigonel·lina i la disminució de la memòria en el model 8 propens a la senescència del ratolí accelerat (SAMP8) suprimint les citocines proinflamatòries i augmentant l'alliberament de neurotransmissors".