La nova eina d'edició de gens basada en CRISPR és una promesa per al tractament de trastorns genètics

Investigadors de la Universitat de Tòquio han desenvolupat una nova eina d'edició de gens que podria revolucionar els tractaments per als trastorns genètics. L'eina és una versió modificada de l'enzim AsCas12f, que és només un terç de la mida de l'enzim Cas9 que s'utilitza habitualment. Aquesta mida més petita permet un lliurament més eficient de l'enzim a les cèl·lules, millorant potencialment l'eficàcia de la teràpia gènica.

Per millorar la capacitat d'edició de l'enzim AsCas12f, l'equip d'investigació va crear mutacions i va dissenyar variants de l'enzim millorades per l'activitat. Aquestes variants van demostrar 10 vegades més capacitat d'edició que l'enzim original. L'enginyer AsCas12f s'ha provat en ratolins i és prometedor per desenvolupar tractaments més efectius per a pacients amb trastorns genètics.

Els investigadors van publicar les seves troballes a la revista Cell, on van concloure que les variants d'AsCas12f dissenyades podrien servir com a plataforma mínima d'edició del genoma per a la teràpia gènica in vivo. La mida compacta de l'enzim AsCas12f el converteix en un candidat atractiu per al lliurament mitjançant virus adenoassociats (AAV), que s'utilitzen habitualment com a portadors de material genètic en teràpia gènica. La mida més petita permet un empaquetament més eficient de l'enzim en vectors AAV.

L'equip va utilitzar una combinació d'anàlisi estructural i mètodes d'exploració mutacional profunda per identificar mutacions que milloressin l'eficàcia de l'enzim a les cèl·lules humanes. Després van utilitzar la microscòpia electrònica criogènica per analitzar l'estructura d'AsCas12f i dissenyar la nova versió de l'enzim amb una capacitat d'edició millorada.

Els investigadors també van assenyalar la possibilitat d'utilitzar el modelatge computacional o l'aprenentatge automàtic en estudis futurs per identificar encara millors combinacions de mutacions per a més millores. Creuen que aquest enfocament es podria aplicar a altres enzims Cas, que podria conduir al desenvolupament d'enzims d'edició del genoma capaços d'orientar-se a una àmplia gamma de gens.

En general, aquesta nova eina d'edició de gens basada en CRISPR té el potencial d'avançar significativament en el camp de la teràpia gènica i millorar les opcions de tractament per als pacients amb trastorns genètics.

