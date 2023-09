Les cèl·lules humanes segueixen un patró de mida i recompte

By

En un estudi recent publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences, investigadors de la Universitat McGill han descobert un patró fascinant a les cèl·lules humanes que sembla seguir una simetria matemàtica consistent a tot l'organisme. L'estudi revela una relació inversa entre la mida de les cèl·lules i el recompte, cosa que suggereix una compensació entre aquestes variables.

La mida i el nombre de cèl·lules tenen un paper crucial en el creixement i la funció del cos humà. Tanmateix, fins ara, cap estudi exhaustiu ha examinat la relació entre aquests factors a tot l'organisme humà. Per omplir aquest buit, l'equip d'investigació va recopilar dades de més de 1,500 fonts publicades per crear un conjunt de dades detallat de la mida i el recompte de cèl·lules dels principals tipus de cèl·lules.

Els resultats de l'estudi mostren que a mesura que augmenta la mida de les cèl·lules, el recompte de cèl·lules disminueix i viceversa. Això significa que les cèl·lules dins d'una classe de mida determinada contribueixen per igual a la biomassa cel·lular total del cos. La relació entre la mida de les cèl·lules i el recompte és vàlida en diversos tipus de cèl·lules i classes de mida, cosa que indica un patró coherent d'homeòstasi.

Els investigadors estimen que un mascle té aproximadament 36 bilions de cèl·lules al seu cos, mentre que les dones tenen uns 28 bilions de cèl·lules, i un nen de deu anys té uns 17 bilions de cèl·lules. La distribució de la biomassa cel·lular està dominada per les cèl·lules musculars i grasses, mentre que els glòbuls vermells, les plaquetes i els glòbuls blancs tenen una influència significativa en el recompte de cèl·lules.

Curiosament, cada tipus de cèl·lula manté un rang de mida característic que es manté uniforme al llarg del desenvolupament d'un individu. Aquest patró és coherent entre les espècies de mamífers, cosa que suggereix un principi fonamental de la biologia cel·lular.

En general, aquesta investigació fa llum sobre la complexa relació entre la mida de les cèl·lules i el nombre de cèl·lules al cos humà. Les troballes proporcionen informació valuosa sobre el desenvolupament i el funcionament de les cèl·lules, obrint noves vies per a una major exploració en el camp de la biologia.

Fonts:

– Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències (2023)

– Departament de Ciències de la Terra i Planetàries, Universitat McGill, Canadà.