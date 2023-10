By

Els cometes són objectes celestes que capten la nostra imaginació amb les seves ratlles brillants al cel i les seves llargues cues. Però us heu preguntat mai de què estan fets els cometes i d'on provenen?

Els cometes són en realitat restes de la formació del nostre sistema solar fa uns 4.5 milions d'anys. La major part del gas, la pols, la roca i el metall van acabar al Sol i als planetes, però el que no es va capturar va formar cometes i asteroides.

Els cometes sovint s'anomenen "boles de neu brutes" o "boles de brutícia gelades" perquè són grups de roca, pols, gel i gasos i molècules congelades. El nucli d'un cometa és el nucli format per aquests materials.

Al voltant del nucli hi ha una capa esponjosa de gel, semblant a un con de neu, i una densa escorça cristal·lina. L'escorça es forma quan el cometa s'acosta al Sol i les seves capes exteriors s'escalfen. Amb el seu exterior cruixent i l'interior esponjós, els cometes s'han comparat amb el gelat fregit.

La majoria dels cometes només tenen uns quants quilòmetres d'ample, i el cometa més gran conegut té unes 85 milles d'ample. Són relativament petits i foscos, i els fan visibles només quan s'acosten al Sol.

Quan un cometa s'acosta al Sol, s'escalfa i pateix un procés anomenat sublimació. Això és quan els gasos i les molècules congelades a la superfície del cometa canvien directament d'un sòlid a un gas. El gas i la pols alliberats formen un núvol al voltant del cometa conegut com a coma.

El coma interactua amb el Sol per crear dues cues. La cua d'ions està formada per gas i té un color blau. La cua de pols està formada per partícules de pols alliberades durant la sublimació i reflecteix la llum solar, donant a la cua una forma corba.

Els cometes tenen òrbites molt excèntriques, és a dir, tenen ovals allargats amb trajectòries extremes que els porten tant a prop com lluny del Sol. Passen la major part del seu temps en regions llunyanes del sistema solar, movent-se lentament pels confins exteriors.

Es creu que molts cometes provenen del núvol d'Oort, una capa rodona de petits cossos del sistema solar que envolta el nostre sistema solar. Els cometes del núvol d'Oort tenen períodes orbitals llargs de més de 200 anys i s'anomenen cometes de període llarg.

Els cometes de període curt, en canvi, tenen períodes orbitals de menys de 200 anys. Alguns cometes de període curt provenen del cinturó de Kuiper, un cinturó d'asteroides més enllà de Neptú. També hi ha cometes de la família de Júpiter que tenen períodes orbitals de menys de 20 anys i només arriben fins a l'òrbita de Júpiter.

Els cometes passen un temps relativament curt al sistema solar interior, il·luminant-se a mesura que s'acosten al Sol abans de desaparèixer i tornar al sistema solar exterior.

Els cometes continuen captivant la nostra curiositat i ofereixen informació sobre els orígens del nostre sistema solar.

