Un cometa massiu s'apropa a la Terra: 12P/Pons-Brooks

Un cometa colossal, tres vegades més gran que l'Everest, es dirigeix ​​cap a la Terra. Conegut com 12P/Pons-Brooks, aquest enorme objecte celeste té un diàmetre estimat de 18.6 milles. El nucli del cometa conté criomagma, una barreja de gel, pols i gas. Recentment, el cometa va explotar per segona vegada en quatre mesos, recuperant les seves característiques distintives de "cornes".

L'explosió es produeix quan la radiació solar impacta a l'interior del cometa, provocant un augment de pressió i desencadenant una explosió. Els continguts freds del cometa són expulsats a l'espai a través de fissures del nucli, creant l'aspecte de banya. Richard Miles de l'Associació Astronòmica Britànica (BAA) especula que la forma peculiar dels respiradors criovolcànics, combinada amb els bloquejos, condueix a l'expulsió de material en un patró de flux únic.

Curiosament, 12P es troba entre els pocs cometes coneguts que posseeixen volcans de gel actius. El BAA ha estat monitoritzant de prop el cometa i ha detectat la segona explosió el 5 d'octubre. L'augment de la brillantor observat durant aquesta explosió es va deure a la llum addicional que es reflectia en el coma expandit, el núvol de gas i pols que envoltava el nucli. Les imatges de l'explosió van ser capturades amb el telescopi Faulkes North de 2.0 m a l'illa hawaiana de Maui per Jose Manuel Pérez Redondo.

Malgrat la seva trajectòria actual cap a la Terra, no s'espera l'aproximació més propera de 12P/Pons-Brooks fins al 21 d'abril de 2024. Si és visible a simple vista, serà una ocasió transcendental per als astrònoms. Tanmateix, passarà més d'un segle abans que el cometa torni a les nostres proximitats, amb el proper retorn previst el 2095. Afortunadament, estarà a una distància segura de 232 milions de km de la Terra.

Aquest cometa és conegut pels científics des de fa força temps. Va ser descobert per primera vegada per Jean-Louis Pons el 12 de juliol de 1812, i posteriorment redescobert de manera independent per William Robert Brooks el 1883. És per això que es coneix com 12P/Pons-Brooks. L'erupció del juliol va ser la primera en 69 anys per a 12P, amb el coma expandint-se 7,000 vegades més ample que el nucli.

La mida del coma durant la recent explosió segueix sent incerta, però el BBA informa que va ser el doble d'intens que l'anterior a l'estiu. Mentre els científics continuen estudiant aquest cometa massiu, el seu viatge cap a la Terra presenta un esdeveniment celeste fascinant que els astrònoms esperen amb impaciència.

Definicions:

– Criomagma: barreja de gel, pols i gas que es troba als cometes.

– Nucli: nucli sòlid d'un cometa.

– Coma: Núvol de gas i pols que envolta el nucli d'un cometa.

Fonts:

- Associació Astronòmica Britànica (BAA)

- LiveScience