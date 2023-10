- El cometa 2/P Encke i els meteors Tàurides "enganyaran" o "tractaran" els observadors aquest any?

Octubre i novembre són mesos fantàstics per observar meteorits, i el 2023 no és una excepció. Aquest any, hi ha un motiu especial per estar atents, ja que el cometa 2P Encke, la font de les boles de foc taurides de novembre, arriba al periheli el 22 d'octubre. Malauradament, l'aparició d'aquest any del cometa no és favorable per als observadors terrestres. Estarà baix al cel de l'alba, a només quatre graus del Sol quan arribi al periheli a l'extrem de la seva òrbita.

El cometa 2P Encke té un període orbital de 3.3 anys i forma part d'un eixam més gran conegut com a Complex Encke (o Taurid). Orbita dins de l'òrbita de Mercuri i s'estén fins al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter. La propera passada favorable del cometa no serà fins a l'11 de juliol de 2030.

Els meteors Tàurides, també coneguts com a Boles de foc de Halloween, produeixen dos corrents que estan actius des de finals d'octubre fins a mitjans de novembre. Tot i que tenen una taxa baixa de només cinc meteors per hora, són coneguts per produir boles de foc. Aquest any, la lluna plena del caçador es produeix el 28 d'octubre, però la lluna brillant no hauria d'obstaculitzar la visibilitat de les boles de foc.

Altres pluges de meteors a tenir en compte per a aquesta temporada inclouen les orònides, que assoleixen el màxim el diumenge 22 d'octubre al matí, amb una taxa prevista de 20 meteors per hora. S'espera que les Leònides, que assoleixin el pic al voltant del 18 de novembre, tinguin una taxa més baixa de només 15 meteors per hora. No obstant això, hi ha evidències que ens podem apropar a un sender més antic de la riera Leonid, que podria provocar un augment de l'activitat.

Durant les pluges de meteors, podeu rastrejar els meteors fins al radiant a les seves respectives constel·lacions. Per exemple, si podeu rastrejar un meteor fins a Orió, és un orònida i si el podeu rastrejar fins a Leo, és una leònida.

En general, tot i que la visibilitat del cometa 2P Encke pot ser limitada aquest any, encara hi ha molt per esperar amb els meteors Taurid i altres pluges de meteors.

