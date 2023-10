Els astrònoms observen un cometa de la mida d'una ciutat que es dirigeix ​​cap a la Terra

Els astrònoms han descobert un cometa de la mida d'una ciutat amb criovolcans congelats que es dirigeix ​​cap a la Terra. Anomenada 12P/Pons-Brooks, aquesta roca espacial gegant és aproximadament tres vegades la mida de l'Everest. Està classificat com un cometa criovolcànic, el que significa que és un volcà fred que emet constantment restes gelades a tot el nostre sistema solar. El cometa segueix una òrbita de 71 anys al voltant del sol i va ser observat per última vegada pels humans el 1954. Recentment, els astrònoms van detectar noves imatges del cometa, revelant dues banyes que sobresurten d'ell.

El cometa, situat a la constel·lació d'Hèrcules, farà el seu pas més proper a la Terra el 21 d'abril de 2024. Es preveu que assoleixi una magnitud de +4, que indica la seva brillantor al cel. Un nombre de menor magnitud indica un objecte més brillant. Per comparació, l'estrella polar té una magnitud de +2. Per tant, el cometa pot ser visible a simple vista el maig i el juny del 2024, i es preveu que el seu punt més brillant serà el 2 de juny. Després de la seva propera aproximació a la Terra, 12P/Pons-Brooks no tornarà a ser visible per als humans fins al 2095. .

Fonts: Cap