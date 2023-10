El potencial de les closques de beines de cacau com a retardants de flama

Els investigadors han descobert que les closques de beines de cacau descartades es podrien transformar en materials retardants de la flama, segons un article publicat a ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Cada any, es produeixen uns 24 milions de tones de closques de beines de cacau com a residus. Normalment, les mongetes i la polpa s'utilitzen per fer xocolata, mentre que les closques es descarten. Tanmateix, les closques de les beines de cacau contenen lignina, un polímer lipídic resistent que pot servir com a substitut renovable d'algunes substàncies derivades del petroli com els retardants de flama.

Els investigadors, dirigits per Nicholas J. Westwood, van explorar la possibilitat d'extreure lignina d'alta qualitat de les closques de beines de cacau per a aplicacions pràctiques. Van obtenir les closques, les van moldre en pols i després les van processar mitjançant un mètode estàndard d'extracció de lignina anomenat procés butanosolv. Es va trobar que la lignina aïllada resultant era d'alta puresa i lliure de contaminants.

Per transformar la lignina en un material retardant de flama, els investigadors la van modificar mitjançant una sèrie de passos químics. Van integrar una molècula supresora d'incendis anomenada DOPO a l'estructura del polímer de lignina. Les proves experimentals van demostrar que la lignina modificada es carbonitzava quan s'escalfava, indicant el seu potencial com a retardant de flama eficaç.

Tot i que els investigadors planegen realitzar proves de seguretat humana en el futur, aquesta troballa ofereix una perspectiva prometedora per utilitzar les closques de beines de cacau com un recurs valuós que, d'altra manera, es desaprofitaria.

Referència:

Davidson DJ, Lu F, Faas L, et al. Pretractament organosolv de closques de beines de cacau: aïllament, anàlisi i ús de la lignina d'un producte de rebuig abundant. ACS Sustainable Chem Eng. 2023;11(39):14323-14333. doi:10.1021/acssuschemeng.2c03670

Font: Material adaptat d'ACS Sustainable Chemistry & Engineering.