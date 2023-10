Espectroscòpia d'emissió de radiació de ciclotró: un enfocament prometedor per mesurar la massa del neutrin elusiu

Un equip d'investigadors internacionals ha desenvolupat un nou mètode anomenat Espectroscòpia d'emissió de radiació de ciclotró (CRES) per mesurar potencialment la massa del neutrin, una partícula subatòmica que ha eludit el pes. L'estudi, publicat a Physical Review Letters, mostra la promesa del Projecte 8, la col·laboració darrere de CRES, no només per mesurar la massa del neutrins, sinó també per aclarir la seva influència en l'evolució primerenca de l'univers.

Experiments anteriors han assolit els límits d'estrenyir el rang de la massa del neutrins. L'equip del Projecte 8 creu que el seu enfocament, centrat en la desintegració beta amb triti, una variant radioactiva de l'hidrogen, podria proporcionar la resposta. En lloc de detectar directament el neutrin que passa per la majoria de la tecnologia de detectors, els investigadors mesuren l'electró lliure generat durant la desintegració beta. L'energia "falta" de la desintegració beta es pot atribuir a la massa i el moviment del neutrins.

En el seu estudi recent, els científics del Projecte 8 van demostrar l'ús exitós de CRES per rastrejar i registrar la decadència beta. Aquesta tècnica podria calcular la massa i les propietats d'un neutrins. El detector CRES, desenvolupat per l'equip, té el potencial de superar la tecnologia existent en termes d'escalabilitat i sensibilitat.

L'equip va fer un seguiment de més de 3,700 esdeveniments de desintegració del triti beta, demostrant l'eficàcia del seu sistema experimental. Ara estan treballant en dissenys per ampliar l'experiment i capturar més esdeveniments de decadència beta. A més, estan desenvolupant mètodes per produir, refredar i atrapar àtoms de triti individuals. Aquests avenços seran crítics per assolir i superar la sensibilitat aconseguida per experiments anteriors.

Project 8 destaca pel seu enfocament innovador, no només ajustant les tècniques existents, sinó creant un mètode completament nou. La col·laboració entre enginyers aventurers i físics de mentalitat pràctica ha donat lloc a aquests desenvolupaments innovadors.

