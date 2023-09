Asteroides: dels videojocs a la vida real

By

Els asteroides, tant a la vida real com als videojocs, han estat causant força enrenou últimament. Els jugadors del nou RPG de món obert de Bethesda, Starfield, han informat que els segueixen asteroides allà on van, fins i tot a la superfície dels planetes. Mentrestant, en un desenvolupament separat de la vida real, la NASA ha fet llum sobre un asteroide que passarà molt a prop de la Terra avui.

S'espera que l'asteroide en qüestió, anomenat Asteroide 2023 SJ, s'apropi avui a la Terra, a una distància de 6.4 milions de quilòmetres. Malgrat aquesta distància aparentment gran, en realitat és força curta en termes astronòmics. Viatjant a una velocitat de 59,348 quilòmetres per hora, l'asteroide no suposa cap amenaça d'impactar la superfície de la Terra. De fet, ni tan sols està classificat com a objecte potencialment perillós a causa de la seva mida relativament petita, que es calcula que té entre 118 i 265 peus d'amplada.

L'asteroide 2023 SJ pertany al grup Apol·lo d'asteroides propers a la Terra, que són roques espacials que creuen la Terra amb semi-eixos majors més grans que els de la Terra. Aquest grup rep el nom de l'asteroide Apol·lo de 1862, descobert a la dècada de 1930.

Curiosament, els científics han descobert recentment tres asteroides esquius que s'amaguen darrere de la resplendor del Sol. Un d'ells és l'objecte potencialment perillós més gran descobert a la Terra en els últims vuit anys. Per localitzar i observar aquests asteroides, els astrònoms van utilitzar la càmera d'energia fosca (DECam) muntada al telescopi Victor M. Blanco de 4 metres de Xile.

Trobar i fer el seguiment dels asteroides és crucial per a la prevenció d'impactes potencials, ja que aquestes roques espacials poden suposar una amenaça per a la Terra. Tot i que les possibilitats d'una col·lisió d'asteroides són rares, la seva mida i la seva història d'impactes els han convertit en motiu de preocupació a la comunitat científica. Tant a la vida real com al món virtual dels videojocs, els asteroides continuen captivant la nostra imaginació i recordant-nos les meravelles i els riscos de l'exploració espacial.

