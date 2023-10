Blanqueig de corall profund a l'oceà Índic: un avís clar dels impactes del canvi climàtic

Els científics han fet un descobriment alarmant del blanqueig profund del corall a l'oceà Índic, desafiant les creences anteriors sobre la resiliència del corall i destacant els impactes més amplis del canvi climàtic en els ecosistemes marins. Aquesta troballa innovadora revela l'evidència més profunda del blanqueig dels esculls de corall, amb danys a més de 90 metres (300 peus) sota la superfície de l'oceà.

El dany del corall, atribuït a un augment del 30% de la temperatura del mar causat pel dipol de l'oceà Índic, va afectar fins al 80% dels esculls de determinades parts del fons marí. Anteriorment, es pensava que aquestes profunditats eren resistents a l'escalfament de l'oceà. No obstant això, aquest descobriment serveix com a advertiment contundent del dany causat per l'augment de la temperatura de l'oceà i els danys ocults infligits al món natural com a conseqüència del canvi climàtic.

Investigadors de la Universitat de Plymouth, que van publicar el seu estudi a Nature Communications, van utilitzar càmeres submarines per transmetre imatges en directe al seu vaixell de recerca. Aquestes imatges van proporcionar la primera visió de coralls que havien estat blanquejats. Curiosament, mentre que els esculls més profunds estaven experimentant un blanqueig, els esculls d'aigües poc profundes no mostraven signes de dany.

L'equip d'investigació de la Universitat de Plymouth ha estat estudiant àmpliament l'oceà Índic central durant més d'una dècada, utilitzant diversos mètodes per controlar i entendre l'oceanografia i la vida úniques a la regió. La primera evidència de danys al corall es va observar durant un creuer d'investigació el novembre de 2019, on es van utilitzar vehicles submarins operats a distància equipats amb càmeres.

Una anàlisi addicional de les dades recollides durant el creuer de recerca i el seguiment per satèl·lit de les condicions i temperatures de l'oceà van revelar que, tot i que les temperatures de la superfície amb prou feines van canviar, les temperatures sota la superfície van augmentar significativament. Aquesta aprofundiment de la termoclina, causada per un equivalent regional amplificat d'El Nino, va ser finalment la causa subjacent del blanqueig del corall.

Les implicacions d'aquesta investigació són substancials. Demostra la vulnerabilitat dels ecosistemes de corall mesofòtics a l'estrès tèrmic i proporciona noves proves de l'impacte que el canvi climàtic està tenint en el nostre oceà. El creixent blanqueig dels coralls mesofòtics conduirà a la mortalitat del corall, la pèrdua de biodiversitat i una reducció dels serveis ecosistèmics crítics que proporcionen aquests esculls.

Tot i que parts de l'escull afectat han mostrat signes de recuperació, el seguiment continuat del fons marí a l'oceà profund és crucial. És important reconèixer que els coralls d'aigües poc profundes també estan experimentant danys més freqüents i greus, i ara és qüestionable la suposició que els coralls mesofòtics ho compensarien. Com que els corals d'aigües profundes continuen en gran part poc estudiats, és plausible que incidents de blanqueig similars passin desapercebuts a tot el planeta.

L'oceanografia de les regions està sent afectada per cicles naturals que s'estan amplificant pel canvi climàtic. La influència combinada d'El Nino i el dipol de l'oceà Índic està causant impactes greus a l'oceà Índic central. Abordar aquests reptes i augmentar la nostra comprensió dels ecosistemes de corall d'aigües profundes és essencial per mitigar els efectes devastadors del canvi climàtic al nostre món.

