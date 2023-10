Monitorització de l'oceà des de l'espai per entendre el canvi climàtic

La missió de satèl·lit Surface Water and Ocean Topography (SWOT), llançada per la NASA i el CNES, té com a objectiu proporcionar als científics una visió més completa de la superfície oceànica de la Terra. Aquesta missió ajudarà a revelar informació crucial sobre els corrents oceànics, que tenen un paper vital en els patrons meteorològics i el canvi climàtic. Per aprofitar al màxim les observacions per satèl·lit, els científics han de comparar-les amb les mesures preses a nivell de superfície. Per recopilar aquestes dades essencials de l'oceà, un equip de més de 60 científics, personal de suport i membres de la tripulació s'embarcaran en un viatge de 24 dies a bord del RV Investigator, el vaixell insígnia nacional d'Austràlia per a la investigació de l'oceà d'aigua blava.

El canvi climàtic està alterant la xarxa mundial de corrents oceàniques. La profunda "circulació de capgirament", responsable de transportar carboni, calor, oxigen i nutrients a tot el món, s'està alentint. Mentrestant, els corrents oceànics superficials són cada cop més energètics i els corrents de límit occidental, com el Corrent del Golf i el Corrent d'Austràlia Oriental, estan experimentant canvis dramàtics. Aquests corrents transporten calor des dels tròpics als pols i s'han escalfat dues o tres vegades més ràpid que la mitjana mundial. A mesura que aquests corrents es desestabilitzin, tindran impactes significatius en els patrons meteorològics locals i els ecosistemes marins.

La missió de satèl·lit DAFO utilitzarà mesures precises de la superfície del mar per controlar els canvis en els corrents oceànics. Mitjançant un mapa de les variacions de l'alçada de la superfície del mar, els científics poden estimar el flux dels corrents que hi ha a sota. Aquestes variacions, encara que tinguin menys d'un metre d'alçada en centenars de quilòmetres, creen diferències de pressió que donen lloc al moviment de l'aigua. La força de Coriolis, que desvia els corrents oceànics cap a la dreta a l'hemisferi nord i cap a l'esquerra a l'hemisferi sud, equilibra aquesta diferència de pressió.

Durant el viatge, els científics utilitzaran l'equip científic avançat del RV Investigator, incloses boies i vagabunds amb seguiment per satèl·lit, per estudiar la dinàmica de l'oceà a la costa sud-est d'Austràlia. Aquestes dades s'utilitzaran per validar les mesures per satèl·lit, millorar les previsions meteorològiques i ajudar amb l'avaluació i predicció del risc climàtic. Només combinant observacions per satèl·lit amb mesures a nivell de superfície podem entendre realment com estan canviant els nostres oceans i el seu impacte en les nostres vides.

Fonts:

- La conversa