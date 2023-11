Gaudeix de la tranquil·litat: explora l'encant de 345 € West Cork Farmhouse

By

Descobriu l'epítom de la vida al camp amb una encantadora masia situada al cor de West Cork. Aquesta propietat serena de 345 euros ofereix una escapada deliciosa de la bulliciosa vida de la ciutat de Dublin 14. Amb una renovació sostenible que abraça l'essència de l'estructura original, aquesta casa idíl·lica combina perfectament l'estètica tradicional amb les comoditats modernes.

L'àmplia masia està situada en un extens tros de terra, que us permet submergir-vos en la bellesa de la natura. Amb turons ondulats, exuberants prats verds i una sensació de tranquil·litat, la propietat ofereix un refugi de benvinguda per a aquells que busquen pau i solitud.

Entra a la masia i quedaràs captivat pel seu ambient càlid i acollidor. Els interiors han estat dissenyats amb cura per preservar l'encant rústic de la masia, alhora que incorporen elements contemporanis amb gust. Des de les bigues de fusta a la vista fins a la xemeneia de pedra, cada detall traspua una sensació d'història i caràcter.

La masia reformada compta amb un ampli espai habitable, que inclou una sala d'estar acollidora, una cuina totalment equipada i habitacions espaioses. També hi ha un encantador pati exterior on podreu assaborir una tassa de cafè al matí mentre us submergiu en el paisatge impressionant.

Si esteu desitjant una vida més senzilla, lluny del soroll i la congestió de la ciutat, aquesta masia de West Cork és la inversió perfecta. Tant si voleu retirar-vos amb tranquil·litat com si busqueu una casa de vacances amb encant, aquesta propietat ofereix infinites oportunitats per crear records duradors.

FAQ:

P: Quin és el preu de la masia de West Cork?

R: La masia té un preu de 345 €.

P: Quina és la ubicació de la masia?

R: La masia està situada a la pintoresca regió de West Cork.

P: La masia ofereix comoditats modernes?

R: Sí, la masia presenta una reforma sostenible que incorpora comoditats modernes tot conservant el seu encant rústic.

P: La masia està envoltada de natura?

R: Sí, la propietat es troba enmig de turons ondulats i exuberants prats verds, oferint un entorn serè i pintoresc.