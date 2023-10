Una nova investigació mostra que el 40% de les persones opten per mantenir-se ignorant de les conseqüències de les seves decisions

Un nou estudi realitzat per investigadors de la Universitat d'Amsterdam ha descobert que el 40% de les persones opten per ignorar com les seves decisions afecten els altres, sovint utilitzant aquesta inconsciència per actuar de manera més egoista. Aquest comportament, conegut com a "ignorància voluntària", és semblant als consumidors que fan els ulls grossos als orígens problemàtics dels productes que compren.

Els investigadors van realitzar una metaanàlisi de 22 estudis de recerca amb 6,531 participants. En aquests estudis, alguns participants van ser informats de les conseqüències de les seves accions, mentre que d'altres tenien l'opció d'aprendre o romandre ignorants. Els investigadors van descobrir que quan se'ls donava l'opció, el 40% dels individus van optar per no conèixer les conseqüències de les seves accions.

A més, l'estudi va revelar que la ignorància deliberada estava relacionada amb una disminució del comportament altruista. Els participants que van ser conscients de les conseqüències de les seves accions eren 15.6 punts percentuals més propensos a actuar amb generositat en comparació amb els que van optar per mantenir-se ignorants.

Els investigadors van plantejar la hipòtesi que una raó de la ignorància deliberada podria ser el desig de mantenir una autopercepció positiva com a persona altruista. L'estudi va trobar que els participants que van optar per conèixer les conseqüències de les seves accions tenien 7 punts percentuals més probabilitats d'actuar amb generositat, cosa que suggereix que els individus altruistes genuïns estan més propensos a educar-se sobre les conseqüències de les seves decisions.

Aquesta investigació fa llum sobre la prevalença i els efectes nocius de la ignorància deliberada. Suggereix que molts actes d'altruisme percebut poden estar motivats més per les pressions socials i l'autoimatge que per una preocupació genuïna pel benestar dels altres. Comprendre els motius de la ignorància deliberada pot ajudar a desenvolupar estratègies per combatre aquest comportament i promoure una presa de decisions més informada.

