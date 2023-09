Els científics descobreixen els secrets del sistema de triples estrelles

By

Els científics de la Xina han fet un avenç significatiu en la comprensió del comportament dels sistemes de triples estrelles a l'univers. Inspirats en la novel·la de Liu Cixin "El problema dels tres cossos", els investigadors van estudiar el sistema GW Ori, que consta de tres estrelles situades a uns 1,300 anys llum de la Terra. Utilitzant dades del satèl·lit d'enquesta d'exoplanetes en trànsit (TESS) de la NASA, els científics van poder observar canvis periòdics en la brillantor de les estrelles i obtenir informació sobre l'estructura geomètrica i l'evolució del sistema.

Els sistemes de triples estrelles són comuns a la galàxia, amb més de la meitat de totes les estrelles amb un o més socis. Tanmateix, aquests sistemes són difícils d'observar i entendre a causa de les complexes interaccions entre les estrelles. Els investigadors esperen utilitzar telescopis més avançats, inclòs el proper telescopi de l'estació espacial de la Xina (CSST), per estudiar més i comprendre millor aquests sistemes.

El sistema GW Ori, que es creu que només té un milió d'anys, ofereix informació valuosa sobre la formació d'estrelles i planetes. Els investigadors van descobrir dos senyals a curt termini amb períodes de rotació d'aproximadament dos i tres dies, que són característics de les estrelles molt joves. Les troballes també van descartar la possibilitat que hi hagi vida al sistema, ja que és massa jove perquè s'hagi produït la formació de la vida.

El treball dels investigadors no només afavoreix la nostra comprensió dels sistemes d'estrelles triples, sinó que també obre el camí per a futurs estudis amb telescopis avançats com el CSST. Amb una millor comprensió d'aquests sistemes complexos, els científics poden obtenir informació sobre la formació i l'evolució d'estrelles, planetes i, potencialment, la vida mateixa.

Fonts:

– La novel·la de Liu Cixin “El problema dels tres cossos”

– Revista Science China Physics, Mechanics & Astronomy

- Dades del satèl·lit TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA

- El proper telescopi de l'estació espacial de la Xina (CSST)