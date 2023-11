Desvelant el misteri d'un misteriós coet xinès que s'estavella a la Lluna

L'any passat, la lluna va ser testimoni d'un esdeveniment inusual quan un objecte creat per l'home va xocar amb la seva superfície, generant un cràter doble diferent. Les especulacions inicials van girar al voltant de la possibilitat que l'objecte fos un fragment d'un coet SpaceX Falcon 9. No obstant això, investigacions posteriors han fet creure als científics que l'objecte, anomenat WE0913A, estava connectat a la missió lunar Chang'e 5-T1 de la Xina i podria ser un propulsor de coets xinès descartat.

Intrigat per aquest misteriós accident, un equip d'experts d'institucions estimades com la Universitat d'Arizona, l'Institut Tecnològic de Califòrnia, el Projecte Plutó i l'Institut de Ciència Planetària es va embarcar en una missió per descobrir la veritat. Mitjançant telescopis terrestres, van seguir meticulosament la trajectòria del WE0913A i van concloure que es va originar a partir d'un coet xinès Long March desplegat durant la missió Chang'e 2014-T5 de 1.

Més intrigant, la seva investigació va descobrir pistes que suggereixen que l'etapa del coet abandonada possiblement portava una càrrega útil no revelada, afegint una capa addicional d'enigma a l'incident. A mesura que WE0913A va baixar cap a la superfície de la lluna, va mostrar una caiguda de rodatge ordenada en lloc del moviment de balanceig previst. Els experts postulen que la rotació estable de l'objecte indica la presència d'un contrapès important que equilibra els dos motors a un costat de l'etapa del coet.

Tanner Campbell, un estudiant de doctorat del Departament d'Enginyeria Aeroespacial i Mecànica de la Universitat d'Arizona, va explicar: "Vam realitzar una anàlisi d'equilibri de parell, que va demostrar que aquesta quantitat de pes hauria mogut el centre de gravetat del coet uns quants centímetres; era" gairebé prou per tenir en compte la seva rotació estable. Això és el que ens porta a pensar que hi deu haver alguna cosa més muntada al davant”.

A més, els científics van quedar captivats per la formació dels cràters bessons com a resultat de l'impacte del coet xinès. La presència de dos cràters de la mateixa mida, un de l'est d'uns 18 metres d'amplada i un altre d'oest d'uns 16 metres, va desconcertar els investigadors. Campbell va comentar: "Sabem que en el cas de Chang'e 5 T1, el seu impacte va ser gairebé directe, i per aconseguir aquests dos cràters de la mateixa mida, necessiteu dues masses aproximadament iguals que estiguin separades entre si".

En última instància, el misteri de la càrrega útil no revelada continua sense resoldre, deixant espai per a l'especulació i conjectures imaginatives. L'enigmàtic xoc del coet xinès a la Lluna serveix com a recordatori dels misteris i meravelles que esperen l'exploració al nostre barri còsmic.

P: Què és WE0913A?

R: WE0913A és la designació donada a un objecte artificial que va estavellar-se contra la superfície de la lluna, deixant enrere un doble cràter únic.

P: A quina missió es creu que està connectat WE0913A?

R: Els científics creuen que WE0913A està connectat a la missió lunar Chang'e 5-T1 de la Xina.

P: Quina evidència suggereix que WE0913A portava una càrrega útil no revelada?

R: La caiguda ordenada que mostra WE0913A mentre baixava cap a la superfície de la lluna indica la presència d'un contrapès substancial que no hauria estat suficient per explicar la seva rotació estable.

P: Què tenen d'únic els cràters bessons creats pel coet xinès?

R: Els cràters bessons tenen aproximadament la mateixa mida, la qual cosa va fer suposar que l'impacte va implicar dues masses aproximadament iguals que estaven físicament separades entre si.