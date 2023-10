L'avet xinès té la taxa de dipòsit de carboni més alta de l'edat mitjana, segons l'estudi

Un estudi recent realitzat per investigadors del Jardí Botànic de la Xina Meridional ha demostrat que l'avet xinès, també conegut com Cunninghamia lanceolata, té la taxa de dipòsit de carboni més alta durant la seva edat mitjana. Aquest descobriment és important, ja que l'avet xinès s'utilitza àmpliament en programes de forestació al sud de la Xina i entendre la seva capacitat de segrest de carboni pot ajudar amb els esforços de mitigació del canvi climàtic.

L'estudi es va centrar en una granja forestal a la província de Guangdong, recopilant dades sobre l'emmagatzematge de carboni i la capacitat de segrest de l'avet xinès a diferents edats. Els investigadors van analitzar les reserves de carboni en diversos components com ara arbres, sotabosc, vegetació, escombraries, sòl i tot l'ecosistema.

Els resultats van revelar que l'estoc de carboni va augmentar significativament amb l'edat del bosc, amb l'estoc total de carboni de l'ecosistema gairebé triplicant-se de 129.11 megagrams per hectàrea als cinc anys a 348.43 als 60 anys. La taxa de segrest de carboni de l'avet xinès va mostrar un augment global en els dos primers intervals d'edat, assolint un màxim entre 15 i 20 anys i després disminuint en els intervals d'edat posteriors.

L'estudi va concloure que la taxa de segrest de carboni de l'avet xinès depèn de la seva edat, i les taxes més altes es produeixen durant la seva edat mitjana de 15 a 20 anys. L'investigador principal Liu Juxiu creu que aquestes troballes poden ser valuoses per a les accions nacionals de mitigació del canvi climàtic i els programes de forestació.

L'estudi, publicat a la revista Science of The Total Environment, fa llum sobre el potencial de segrest de carboni de l'avet xinès i destaca el seu paper en la mitigació del canvi climàtic. Proporciona informació útil per als responsables polítics i les organitzacions implicades en els esforços de forestació, posant l'accent en la importància de tenir en compte l'edat dels arbres per maximitzar els beneficis de la captura de carboni.

