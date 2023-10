Experiment en directe dels astronautes xinesos amb flames a l'estació espacial de Tiangong

By

Els astronautes xinesos Gui Haichao i Zhu Yangzhu van dur a terme un experiment innovador a l'estació espacial de Tiangong emetent-se en directe encenent una espelma. La retransmissió en directe va tenir lloc durant la quarta entrega de la sèrie "Tiangong classroom", on els astronautes van compartir les seves experiències i van realitzar activitats educatives.

Al vídeo, els astronautes van demostrar que les flames a l'entorn de microgravetat de l'òrbita terrestre baixa semblen gairebé esfèriques, en contrast amb les flames en forma de llàgrima que presenten a la Terra a causa de la convecció impulsada per la flotabilitat. El corrent de convecció més feble a l'òrbita terrestre baixa fa que la flama es dispersi en totes direccions, donant-li un aspecte esfèric.

És poc probable que es reprodueixi un experiment similar a l'Estació Espacial Internacional (ISS). Els protocols estrictes de seguretat contra incendis a l'ISS limiten els incendis a bastidors especialment dissenyats que ajuden a contenir les flames. Aquestes normes de seguretat es van implementar després d'un incendi a l'estació espacial russa Mir el 1997.

Durant l'incident a Mir, es va iniciar un foc en un sistema generador d'oxigen i va durar diversos minuts. Va tallar els astronautes d'un dels vehicles d'escapada i va omplir els mòduls de fum. Els espais estrets de Mir van fer que fos un repte per als sis astronautes navegar i treballar junts per apagar el foc. No obstant això, van aconseguir apagar el foc mentre el sistema de suport vital va netejar l'estació del fum tòxic.

L'incident de Mir va tenir un impacte significatiu en com les agències espacials aborden la seguretat contra incendis a les estacions espacials. Com a resultat, es van desenvolupar protocols estrictes per minimitzar el risc d'incendi i garantir la seguretat dels astronautes a bord de l'Estació Espacial Internacional.

Fonts:

- Fox News

- space.com