Les missions lunars de la Xina avancen a mesura que Pequín planeja les futures expedicions lunars i l'estació de recerca

L'Administració Espacial Nacional de la Xina (CNSA) ha anunciat que la seva missió lunar per recollir mostres de l'altre costat de la Lluna, coneguda com a Chang'e-6, avança sense problemes i està programada per a l'any vinent. El satèl·lit de retransmissió que acompanya la missió es desplegarà durant la primera meitat del 2023. A més, la CNSA ha expressat la seva intenció d'augmentar la col·laboració global per a futures expedicions lunars, inclosa la missió Chang'e-8 el 2028. La Xina està buscant una "missió conjunta- nivell” amb altres països i organitzacions internacionals, que inclouen el llançament de naus espacials i l'operació en òrbita, les interaccions i l'exploració de la superfície.

La CNSA també ha revelat que la nau espacial Chang'e-6 tindrà espai per a 200 quilograms (440 lliures) de càrregues útils de ciència estrangera, permetent als socis estrangers dur a terme investigacions lunars. La Xina espera que aquestes missions, juntament amb el Chang'e-7 el 2026, aportin dades valuoses per a l'establiment d'una estació de recerca internacional permanent al pol sud lunar per al 2040. Aquests esforços formen part del pla més ampli de la Xina per convertir-se en un espai important. potència, que inclou èxits com l'enviament d'un rover a l'altre costat de la Lluna, la construcció de l'estació espacial orbital de Tiangong i l'objectiu d'enviar una missió tripulada a la Lluna el 2030.

Les ambicions de la Xina d'ampliar el seu programa espacial i la investigació lunar també impliquen establir vincles internacionals. Tot i que només uns pocs països, com Rússia, Veneçuela i Sud-àfrica, s'han unit fins ara a l'estació d'investigació lunar planificada de la Xina, l'enfocament de la Xina en la col·laboració s'alinea amb l'interès global pels beneficis científics, el prestigi nacional i l'accés als recursos que l'èxit de la lluna. les missions poden portar. Altres països, com l'Índia i els Estats Units, també han fet avenços significatius en els seus programes lunars, amb missions a la Lluna i plans per a futures exploracions.

La propera missió Chang'e-6 de la Xina té com a objectiu aprofundir en la nostra comprensió de l'extrem de la Lluna mitjançant la recollida de mostres de la conca del Pol Sud-Aitken, una forma de relleu lunar d'alt interès científic. La missió també portarà càrregues útils i satèl·lits de socis internacionals, inclòs un instrument de fabricació francesa, un detector d'ions negatius de l'Agència Espacial Europea, un reflector de cantonada làser italià i el CubeSat del Pakistan.

En general, les missions lunars de la Xina i els seus plans per a una estació d'investigació demostren el compromís del país per avançar en l'exploració i la investigació espacials alhora que busca la col·laboració internacional per assolir els seus objectius.

Definicions:

– Chang'e-6: la missió lunar de la Xina programada per a l'any vinent, amb l'objectiu de recollir mostres de l'altre costat de la lluna.

– CNSA: China's National Space Administration, l'agència espacial nacional de la Xina.

– Pol sud lunar: la regió propera a la part inferior de l'hemisferi sud de la lluna.

– Congrés Astronàutic Internacional: una conferència anual per a professionals i parts interessades de l'espai organitzada per la Federació Astronàutica Internacional.

– Euga lunar: Àmplies zones fosques a la superfície de la lluna derivades d'antigues colades de lava.

