El nou telescopi de camp ampli a la Xina captura una imatge impressionant de la galàxia d'Andròmeda

La Xina ha presentat recentment el seu telescopi de camp ampli més nou, el Wide Field Survey Telescope (WFST), situat a les muntanyes de la província de Qinghai. Amb un diàmetre de 8.2 metres (2.5 peus), el WFST és la instal·lació d'enquesta de domini temporal més gran de l'hemisferi nord. Equipat amb detectors CCD de mosaic de 9k x 9k, té una resolució de 9,000 píxels tant en eixos horitzontals com verticals, la qual cosa li permet capturar imatges astronòmiques detallades.

Desenvolupat conjuntament per la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina i el Purple Mountain Observatory (PMO) de l'Acadèmia Xinesa de Ciències (CAS), el WFST té com a objectiu controlar àrees específiques del cel al llarg del temps, detectant esdeveniments astronòmics transitoris com ara supernoves i esdeveniments de pertorbació de les marees. També millorarà les capacitats de la Xina en el seguiment i l'alerta primerenca d'objectes propers a la Terra.

La imatge de debut publicada pel WFST és un retrat impressionant de la galàxia d'Andròmeda, que mostra les seves capacitats de camp ampli i d'alta resolució. Les característiques de disseny avançat del telescopi, com ara un canó de lent llarg per reduir la llum dispersa i una àrea de bloqueig de la llum més petita per a una major sensibilitat, el fan comparable a l'equip d'observació internacional més avançat.

La construcció del WFST va començar el juliol de 2019 a prop de la ciutat de Lenghu, situada en un altiplà amb una elevació mitjana de 13,120 metres (4,000 peus) sobre el nivell del mar. Aquesta ubicació estratègica ofereix cels nocturns clars, condicions atmosfèriques estables, clima sec i contaminació lumínica mínima.

El WFST representa un avenç significatiu per a l'astronomia xinesa i destaca l'experiència del país en aquest camp. Anomenat després de l'antic filòsof xinès Mozi, també conegut com Micius, que va dur a terme els primers experiments òptics, el telescopi mostra la innovació nacional i el progrés científic a la Xina.

– Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina

- Observatori de la Muntanya Porpra (PMO), Acadèmia Xinesa de Ciències (CAS)

- CCTV+