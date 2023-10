La "Gran Muralla Verda" de la Xina crea un important embornal de carboni, segons l'estudi

El Programa d'Aforestació dels Tres Nords de la Xina (TNAP), també conegut com la "Gran Muralla Verda", ha tingut èxit en la lluita contra la desertificació i la millora del medi ambient. Un estudi recent publicat a Ecological Processes realitzat per científics xinesos de l'Institut d'Ecologia Aplicada de l'Acadèmia Xinesa de Ciències revela que el TNAP també ha creat un dipòsit de carboni substancial.

El TNAP, iniciat el 1978, és el projecte de restauració ecològica més gran del món i abasta les regions àrides i semiàrides del nord-est, centre-nord i nord-oest de la Xina. Utilitzant imatges de teledetecció, així com observacions de camp i dades d'inventari forestal nacional, els investigadors van estimar l'augment de les reserves de carboni a la biomassa, el sòl i l'"efecte ecològic del carboni", que es refereix al segrest de carboni resultant de la reducció de la pèrdua de sòl a causa de la forestació. .

L'estudi va trobar que la superfície total boscosa a les àrees del projecte TNAP va créixer d'aproximadament 221,000 quilòmetres quadrats el 1978 a uns 379,000 quilòmetres quadrats el 2017. Durant les últimes quatre dècades, el TNAP ha contribuït a un embornal de carboni de 47.06 milions de tones de carboni per curs. A més, el dipòsit de carboni de la biomassa subterrània i subterrània va augmentar de 0.843 milions de tones el 1978 a 2.08 milions de tones el 2017.

Els investigadors destaquen la importància del "carbon d'efecte ecològic", que va representar aproximadament el 16% de l'augment total del dipòsit de carboni. Això suggereix que els efectes ecològics tenen un paper crític en la determinació de la distribució de les reserves de carboni als boscos protegits. L'estudi subratlla que quan s'estimen els embornals de carboni i es desenvolupen models relacionats amb el carboni, no s'han de passar per alt els beneficis del segrest de carboni dels efectes ecològics de la forestació.

Aquesta investigació proporciona un punt de referència per avaluar el valor dels projectes nacionals de restauració ecològica en termes de capacitat de dipòsit de carboni i avaluació de la funció dels ecosistemes. Demostra l'impacte significatiu de la "Gran Muralla Verda" de la Xina no només per millorar el medi ambient sinó també per mitigar les emissions de diòxid de carboni.

Font: Acadèmia Xinesa de Ciències, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8