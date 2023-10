La Xina llançarà una sonda lunar per a la recollida de mostres del costat llunyà de la Lluna

La Xina està planejant una nova missió lunar anomenada Chang'e-6 que té com a objectiu recollir mostres de la conca del Pol Sud-Aitken a l'altre costat de la Lluna. El llançament previst per al 2024, aquesta missió marcarà la primera vegada que els humans tindran accés a mostres de l'altre costat de la Lluna. L'objectiu final és millorar la nostra comprensió de la lluna de la Terra.

L'Administració Espacial Nacional de la Xina (CNSA) ha afirmat que la missió se centrarà a recollir mostres de diferents regions i edats. Mitjançant l'anàlisi d'aquestes mostres, els científics esperen obtenir informació sobre la formació i l'evolució de la lluna. En particular, es creu que el costat més llunyà de la lluna és més antic que el costat proper, la qual cosa la fa d'interès científic significatiu.

La sonda lunar Chang'e-6 s'unirà a la sèrie de missions lunars xineses d'èxit, que van començar amb Chang'e-1 el 2007. Missions posteriors com Chang'e-3 i Chang'e-4 han assolit fites importants, com ara el primer aterratge suau a l'altre costat de la lluna.

L'ambiciós programa lunar de la CNSA té un paper crucial en l'estratègia d'exploració espacial de la Xina. Té com a objectiu millorar la nostra comprensió de la geologia de la Lluna, els recursos potencials i el seu potencial per a l'exploració humana futura. Aquesta missió contribuirà al coneixement de la lluna per part de la comunitat científica més àmplia i la seva importància per desvelar els misteris del sistema solar.

En conclusió, la propera missió lunar Chang'e-6 de la Xina representa una oportunitat emocionant per a l'exploració científica. En recollir mostres del costat més llunyà de la Lluna, els investigadors esperen aprofundir en la nostra comprensió del veí celeste més proper de la Terra. Aquesta missió proporcionarà informació valuosa sobre la història de la Lluna, els processos geològics i, potencialment, desbloquejarà noves possibilitats per a futures missions tripulades a la Lluna.

Fonts:

- Administració Espacial Nacional de la Xina

– Missions lunars xineses prèvies

Nota: l'article original no proporcionava fonts ni URL específics. Per tant, les fonts esmentades aquí són marcadors de posició hipotètics per demostrar la inclusió de fonts.