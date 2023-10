La Xina convida a la col·laboració mundial per a l'Estació Internacional de Recerca Lunar

La Xina està estenent una invitació a la comunitat espacial mundial perquè col·labori en la seva Estació Internacional de Recerca Lunar (ILRS). Durant el Congrés Astronàutic Internacional celebrat a Bakú, Azerbaidjan, Li Guoping, l'enginyer en cap de l'Administració Espacial Nacional de la Xina (CNSA), va oferir informació detallada sobre els ambiciosos esforços d'exploració espacial de la Xina.

Una de les properes missions de la Xina, la Chang'e 6, té com a objectiu fer història com la primera missió de retorn de mostra del costat llunyà lunar. Aquesta missió, prevista per a un llançament el 2026, es basa en l'èxit de la missió Chang'e 5 i inclou contribucions de França, Itàlia i l'Agència Espacial Europea (ESA). El Queqiao 2, també conegut com 'Magpie Bridge 2', un òrbita lunar, tindrà un paper crucial per facilitar la comunicació entre l'aterratge lunar i el control de la missió.

S'espera que Chang'e 6 recuperi dos quilograms de material lunar, similar als assoliments del seu predecessor. A més, la missió Chang'e 7, prevista per al 2026, explorarà el pol sud de la Lluna. Diversos països han presentat propostes per aportar càrregues útils internacionals a aquesta missió, i actualment s'està avaluant aquestes propostes. La missió Chang'e 8, prevista per a un llançament el 2028, també apuntarà al pol sud de la Lluna i servirà com a missió principal per establir l'ILRS.

La Xina busca activament la col·laboració internacional per a la missió Chang'e 8, amb aproximadament 200 quilos de capacitat de càrrega útil dedicats a càrregues útils internacionals. La CNSA convida a propostes de possibles col·laboradors. A més, la Xina ha iniciat un programa lunar amb tripulació amb l'objectiu d'aterrar astronautes a la Lluna per al 2030. La CNSA està desenvolupant un vehicle de llançament de càrrega pesada per donar suport a aquest esforç.

A més de les missions lunars, la Xina ha planificat la sèrie de missions Tianwen, que inclouen el retorn de la mostra d'asteroides, el retorn de la mostra de Mart i l'exploració planetària. La Xina subratlla que les dades i mostres recollides d'aquestes missions estaran disponibles per a la comunitat científica mundial amb finalitats de recerca.

La Xina està compromesa en esforços de col·laboració amb diversos països i ha establert associacions, inclosa una notable amb Roscosmos. L'intercanvi de mostres lunars obtingudes de la missió Chang'e 5 amb col·laboradors internacionals demostra el compromís de la Xina amb la cooperació. El programa ILRS, iniciat per científics xinesos, pretén establir operacions a llarg termini a l'òrbita lunar i a la superfície lunar. Actualment, la Xina està negociant amb països i organitzacions internacionals a nivell bilateral i multilateral per al projecte ILRS.

La CNSA ofereix flexibilitat als socis, permetent-los contribuir al projecte segons les seves capacitats. La cooperació pot implicar el subministrament de càrregues útils o instruments, així com la participació en la investigació científica utilitzant dades i mostres retornades de les missions ILRS. L'ILRS és un projecte visionari que abasta des del 2025 al 2040, que demostra la dedicació de la Xina a la col·laboració internacional en la investigació lunar i més enllà.

Fonts:

– [Nom de la font 1]

– [Nom de la font 2]