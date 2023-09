La Xina llança un concurs per anomenar la nau espacial de la Lluna

La Xina demana al públic que suggereixi noms per a dues naus espacials que tindran un paper crucial en el pla nacional d'enviar astronautes a la Lluna abans del 2030. L'Agència Espacial Tripulat de la Xina (CMSA) ha iniciat un concurs, convidant la gent a enviar noms per una sonda lunar tripulada i una nau espacial de nova generació.

La CMSA ha especificat que els noms escollits haurien de reflectir els valors bàsics i els elements relacionats amb el vol espacial humà, així com destacar l'experiència de la Xina en la fabricació intel·ligent. El concurs s'allargarà fins al 30 de setembre i l'agència seleccionarà 10 noms després de la selecció preliminar. S'obrirà la votació en línia per als noms preseleccionats, amb la selecció final feta per un equip de revisió format per experts en aeroespacial i literatura.

La Xina ja ha realitzat una prova de la nau espacial de la tripulació de nova generació, que s'espera que es sotmeti a un vol de prova complet el 2027 amb el coet Long March 10. Hi ha menys informació disponible sobre l'aterratge lunar, però els informes indiquen que pesarà aproximadament 57,320 lliures i constarà d'un mòdul d'aterratge i un mòdul de propulsió. Aquest aterratge està dissenyat per transportar dos astronautes a la superfície de la Lluna i tornar a l'òrbita lunar.

La missió requerirà dos llançaments del coet Long March 10. Les animacions detallades publicades per CMSA visualitzen l'aterratge, la nau espacial i la progressió prevista de la missió.

Aquesta iniciativa permet al públic participar en l'ambiciós objectiu de la nació d'exploració lunar. Té com a objectiu implicar i inspirar el poble de la Xina, fomentant un sentiment d'orgull nacional i de propietat en el programa espacial. El concurs reflecteix el compromís de la Xina per avançar en la seva presència en l'exploració espacial i espera capturar l'essència dels seus èxits amb els noms escollits.

Fonts:

- Agència espacial tripulada de la Xina (CMSA)