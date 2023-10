L'estació espacial de Tiangong de la Xina té previst ampliar els mòduls l'any 2030

By

La Xina ha revelat els seus ambiciosos plans per ampliar la seva estació espacial existent, Tiangong, augmentant els seus mòduls de tres a sis en els propers anys. L'objectiu és proporcionar una plataforma alternativa per a missions properes a la Terra, especialment per als astronautes d'altres nacions, a mesura que l'Estació Espacial Internacional (ISS) s'acosta al final de la seva vida operativa, prevista cap al 2030. L'anunci l'ha fet l'Acadèmia de la Xina. Tecnologia Espacial (CAST) durant el 74è Congrés Astronàutic Internacional.

Tiangong, que es tradueix com "Palau del Cel", és l'última aventura de la Xina a l'espai, succeint els mòduls Tiangong-1 i Tiangong-2. Actualment, Tiangong disposa de tres mòduls i pesa uns 96,000 kg, amb unes dimensions de 55.6 metres de llargada i 39 metres d'amplada. Per ampliar les seves capacitats, la Xina té previst afegir tres mòduls més, amb el quart mòdul, anomenat "Xuntian", previst per al llançament el 2024. Tiangong orbita la Terra a altituds que van des dels 340 als 450 quilòmetres, similar a la trajectòria de l'ISS, però és més petit i lleuger, amb només tres mòduls en comparació amb els 16 de l'ISS.

El Programa de l'Estació Espacial Internacional és una col·laboració d'agències espacials dels Estats Units, Rússia, Europa, Japó i Canadà. Implica tripulacions de vol internacionals, vehicles de llançament, operacions, instal·lacions d'entrenament i investigació científica. La Xina, però, no participa en aquest programa. Amb l'ISS que s'acosta al desmantellament, la Xina pretén consolidar la seva posició com a actor important en l'exploració espacial per al 2030.

