La Xina té previst ampliar l'estació espacial com a alternativa a la ISS liderada per la NASA

La Xina ha anunciat els seus plans per ampliar la seva estació espacial, coneguda com Tiangong o Palau Celestial, a sis mòduls de tres. L'expansió pretén oferir als astronautes d'altres nacions una plataforma alternativa per a missions properes a la Terra a mesura que la vida útil de l'Estació Espacial Internacional (ISS) dirigida per la NASA s'acosta al seu final.

L'Acadèmia de Tecnologia Espacial de la Xina (CAST), una unitat del principal contractista espacial de la Xina, va revelar que la vida útil de l'estació espacial xinesa serà de més de 15 anys, superant la vida útil de 10 anys anunciada anteriorment. Tiangong ha estat plenament operatiu des de finals de 2022, amb capacitat per a tres astronautes a una altitud orbital de 450 quilòmetres (280 milles).

Amb l'expansió, la massa de Tiangong arribarà a les 180 tones mètriques, encara només el 40% de la massa de l'ISS, que pot contenir una tripulació de set astronautes. No obstant això, com que s'espera que l'ISS estigui fora de servei després del 2030, l'estació espacial de la Xina oferirà una alternativa per a futures missions espacials. La Xina té com a objectiu convertir-se en una potència espacial important en aquest moment.

L'any passat, els mitjans estatals xinesos van anunciar que diversos països havien expressat el seu interès a enviar els seus astronautes a l'estació xinesa. No obstant això, l'Agència Espacial Europea (ESA) va declarar recentment que no té l'aprovació pressupostària ni política per participar a Tiangong, deixant de banda un pla d'anys per a la visita dels astronautes europeus.

