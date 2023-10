La Xina té previst ampliar la seva estació espacial a mesura que l'ISS s'acosta al final de la vida útil

La Xina està preparada per ampliar la seva estació espacial a sis mòduls en els propers anys, oferint als astronautes d'altres nacions una plataforma alternativa per a missions properes a la Terra a mesura que l'Estació Espacial Internacional (ISS) s'acosta al final de la seva vida útil. L'Acadèmia de Tecnologia Espacial de la Xina (CAST) va anunciar al Congrés Astronàutic Internacional que la vida operativa de l'estació espacial xinesa superarà els 15 anys, que és més llarg del que s'havia anunciat anteriorment.

L'estació espacial xinesa, coneguda com Tiangong o Palau Celestial, està plenament operativa des de finals de 2022 i pot acollir fins a tres astronautes. Després de l'expansió a sis mòduls, tindrà una massa de 180 tones mètriques, el que la convertirà en només el 40% de la massa de l'ISS. Tanmateix, s'espera que l'ISS, que ha estat en òrbita durant més de dues dècades, estigui fora de servei després del 2030. La Xina pretén convertir-se en una potència espacial important al mateix temps.

La Xina ha expressat la seva voluntat de col·laborar amb altres països convidant els seus astronautes a l'estació xinesa. L'any passat, es va informar que diversos països havien demanat enviar els seus astronautes a Tiangong. No obstant això, l'Agència Espacial Europea (ESA) va anunciar aquest any que no disposava del pressupost ni de l'aprovació política per participar en el projecte, la qual cosa dificultava les aspiracions de la Xina a la diplomàcia espacial.

Malgrat els reptes, Tiangong simbolitza la influència i la confiança creixents de la Xina en les seves empreses espacials. S'ha convertit en un competidor dels Estats Units en el domini de l'exploració espacial i la llei nord-americana prohibeix qualsevol col·laboració amb la NASA. Rússia, participant de l'ISS, també ha proposat construir la seva pròpia estació espacial amb la cooperació dels països BRICS.

Els plans d'expansió de la Xina per a la seva estació espacial i la seva ambició de convertir-se en una potència espacial important reflecteixen el seu compromís amb els avenços en l'exploració espacial. A mesura que l'ISS s'acosta al final de la seva vida útil, la Xina pretén oferir als astronautes d'altres nacions una plataforma alternativa per a missions properes a la Terra.

Definicions:

– ISS: Estació Espacial Internacional

– Tiangong: estació espacial xinesa, també coneguda com Palau Celestial

– BRICS: grup format per Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica

