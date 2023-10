La Xina té previst ampliar l'estació espacial per competir amb l'ISS

La Xina està preparada per duplicar la mida de la seva estació espacial, Tiangong, en un esforç per rivalitzar amb l'Estació Espacial Internacional (ISS) dirigida per la NASA i atraure altres nacions lluny d'ella. L'expansió implicarà augmentar el nombre de mòduls de tres a sis, proporcionant una plataforma alternativa per a missions properes a la Terra. Segons l'Acadèmia de Tecnologia Espacial de la Xina (CAST), la vida útil de l'estació espacial xinesa superarà els 15 anys.

Tiangong ha estat totalment operatiu des de finals de 2022, amb capacitat per a un màxim de tres astronautes a una altitud orbital de fins a 450 km (280 milles). Malgrat l'expansió, el Tiangong de 180 tones mètriques encara serà només el 40% de la massa de l'ISS, que pot contenir una tripulació de set astronautes. No obstant això, l'ISS, que s'espera que es tanqui després del 2030, coincideix amb el pla de la Xina per convertir-se en una "gran potència espacial".

Les aspiracions de la Xina per a la diplomàcia espacial van trobar un obstacle quan l'Agència Espacial Europea (ESA) va anunciar que no tindria el pressupost ni l'aprovació política necessària per participar a Tiangong. Tot i que diversos països havien expressat el seu interès a enviar els seus astronautes a l'estació xinesa, la decisió de l'ESA va posar de manifest les limitacions de les ambicions de la Xina.

No obstant això, Tiangong representa la creixent influència i confiança de la Xina en els seus esforços espacials. S'ha convertit en un símbol de les capacitats espacials del país i un rival dels Estats Units en el domini. Tanmateix, a causa de les lleis nord-americanes, a Tiangong se li prohibeix col·laborar directament o indirectament amb la NASA.

Mentrestant, Rússia, un altre participant de l'ISS, també busca oportunitats de diplomàcia espacial. Roscosmos, l'agència espacial russa, té previst construir una estació espacial formada per sis mòduls que puguin acollir fins a quatre cosmonautes. Moscou ha suggerit que els seus socis del grup BRICS, a saber, el Brasil, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica, podrien contribuir a la construcció de l'estació.

En conclusió, l'expansió de la Xina de la seva estació espacial de Tiangong mostra la seva determinació de convertir-se en un actor important en l'exploració espacial. En oferir una alternativa a l'ISS, la Xina pretén atraure la col·laboració internacional i obrir el camí per a les seves ambicions de dominar el domini espacial.

