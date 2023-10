La Xina revela plans espacials futurs ambiciosos, inclosa la missió de retorn de mostres lunars

Li Guoping, enginyer en cap de l'Administració Espacial Nacional de la Xina (CNSA), va compartir detalls sobre els futurs plans espacials de la Xina al Congrés Astronàutic Internacional. La missió Chang'e 6 de la Xina està programada per al 2026 i pretén ser la primera missió de retorn de mostra des del costat llunyà lunar. Aquesta missió comptarà amb el suport del satèl·lit Queqiao 2, que servirà com a relé de dades per a l'aterratge lunar. S'espera que la missió Chang'e 6 retorni dos quilos de material lunar, similar a la missió Chang'e 5.

La missió Chang'e 7, també prevista per al 2026, es dirigirà al pol sud de la Lluna. La Xina ha rebut propostes de vuit països per a càrregues útils internacionals en aquesta missió. La missió Chang'e 8, prevista per al 2028, actuarà com a buscador de l'Estació Internacional d'Investigació Lunar (ILRS) que la Xina pretén establir al voltant del pol sud de la Lluna. La missió Chang'e 8 ha assignat 200 quilos de capacitat de càrrega útil per a càrregues útils internacionals.

A més d'aquestes missions, la Xina ha iniciat un programa lunar tripulat amb l'objectiu d'aterrar astronautes a la Lluna el 2030. El país també està planejant missions de retorn de mostres d'asteroides (Tianwen-2), missions de retorn de mostres de Mart (Tianwen-3), i una missió d'exploració planetària a Júpiter (Tianwen-4). Guoping va destacar que les dades i mostres d'aquestes missions es compartiran amb la comunitat científica mundial amb finalitats de recerca.

La Xina està treballant estretament amb altres països, inclòs Roscosmos, per a l'establiment de l'ILRS. El país ja ha compartit mostres de la missió Chang'e 5 amb col·laboradors internacionals. L'ILRS té com a objectiu proporcionar operacions estables a llarg termini per a càrregues útils i naus espacials tant a l'òrbita lunar com a la superfície lunar. La Xina busca activament la cooperació amb altres agències espacials i agraeix la seva participació a diversos nivells de col·laboració, des de proporcionar càrregues útils i instruments fins a l'anàlisi de dades i mostres.

L'ILRS és un projecte a llarg termini previst del 2025 al 2040, i actualment la Xina està negociant amb diversos països i organitzacions internacionals per fer realitat el programa.

Fonts:

– Congrés Astronàutic Internacional a Bakú, Azerbaidjan

- Administració Espacial Nacional de la Xina