Científics de la Xina construeixen el detector de "partícules fantasma" més gran del món

Científics de la Xina estan treballant en la construcció del Telescopi de neutrinos de les aigües profundes tropicals, també conegut com TRIDENT o "Campana de l'oceà". Aquest detector massiu estarà situat a 11,500 peus sota la superfície de l'oceà Pacífic occidental. El seu propòsit és fer un seguiment dels moviments de partícules fantasmes anomenades neutrins a mesura que es fan visibles a les profunditats de l'oceà.

Els neutrins són partícules subatòmiques que travessen cada centímetre quadrat del nostre cos a una velocitat de 100 milions per segon. Tanmateix, a causa de la seva manca de càrrega elèctrica i massa gairebé nul·la, interaccionen molt mínimament amb altres matèries. En frenar aquestes partícules esquives, els físics poden estudiar els seus orígens, com les antigues explosions estel·lars i les col·lisions galàctiques.

TRIDENT detectarà neutrins utilitzant la Terra com a escut. Situat prop de l'equador, tindrà l'avantatge de rebre neutrins de totes direccions amb la rotació de la Terra, assegurant una observació de tot el cel sense cap punt cec. Els neutrins són abundants a l'univers, només per darrere dels fotons, i es produeixen en diversos fenòmens, com ara foc nuclear, explosions de supernoves i raigs còsmics.

Tot i ser tan freqüents, els neutrins són increïblement difícils de detectar perquè poques vegades interaccionen amb la matèria. Els experiments de detecció de neutrins s'han centrat principalment en els que ens envien des del sol, però els neutrins més rars produïts pels raigs còsmics que incideixen en l'atmosfera terrestre segueixen sent misteriosos. Els neutrins travessen la majoria de la matèria, inclòs el planeta sencer, però de tant en tant poden interactuar amb molècules d'aigua. Els detectors de TRIDENT, formats per més de 24,000 sensors òptics repartits en 1,211 cordes ancorades al fons marí, s'assentaran sota una quantitat significativa d'aigua per augmentar les possibilitats d'interaccions de neutrins.

El detector de TRIDENT abastarà un diàmetre de 2.5 milles i cobrirà una àrea de 1.7 milles cúbiques, fent-lo significativament més gran i més sensible que el detector de neutrins més gran actual, IceCube, situat a l'Antàrtida. Els científics planegen començar un projecte pilot el 2026, amb el detector complet en funcionament el 2030. TRIDENT té com a objectiu superar els límits del rendiment del telescopi de neutrins i ampliar la nostra comprensió de les fonts de neutrins astrofísiques.

