Chandrayaan-3: expectatives i possibles troballes de Vikram Lander i Pragyan Rover

Mentre l'Organització d'Investigació Espacial de l'Índia (ISRO) espera el despertar de l'aterratge Vikram i el rover Pragyan de Chandrayaan-3, s'esperen dades clau un cop comencin a examinar les dades recollides. Aquestes troballes tenen el potencial de proporcionar coneixements valuosos sobre el sòl lunar, que poden beneficiar futures missions a la Lluna, incloses les que impliquen l'exploració humana.

L'ISRO va posar en mode de repòs l'aterratge Vikram i el rover Pragyan i es preveu que es despertin el 22 de setembre. El president d'ISRO, S Somnath, va esmentar que les avaluacions finals del comportament dels sistemes només es poden fer després que es despertin. Tot i que s'ha recopilat una quantitat important de dades, l'anàlisi i la interpretació dels resultats poden trigar diversos mesos o fins i tot un parell d'anys.

Anil Bharadwaj, director del Laboratori d'Investigació Física (PRL), va afirmar que actualment l'enfocament se centra en l'estudi de diversos paràmetres, com ara les característiques de la superfície, la temperatura, la composició elemental, l'activitat sísmica i les condicions del sòl vegetal. Les observacions realitzades pels instruments tenen el potencial de proporcionar nous coneixements sobre la capa superior lunar. Els camins de moviment del rover, visibles a les imatges captades pels instruments, indiquen un sòl solt, amb solcs d'un centímetre de profunditat i les potes de l'aterrador s'enfonsen a la superfície. A mesura que la missió avança més profundament al sòl lunar, s'espera que es torni més compacte.

Chandrayaan-3, la tercera missió lunar d'ISRO, es va llançar el 14 de juliol des del Centre Espacial Satish Dhawan a Sriharikota. La missió té com a objectiu desenvolupar i demostrar noves tecnologies necessàries per a les missions interplanetàries. El mòdul Lander autòcton (LM), el mòdul de propulsió (PM) i el Rover estan equipats amb instruments avançats per recopilar dades sobre la superfície i el medi ambient de la Lluna.

En general, les dades recollides per Vikram i Pragyan tenen el potencial de contribuir als avenços científics i obrir portes per a una exploració posterior, no només de la Lluna sinó també per a futures missions espacials humanes.

Fonts:

– Times of India (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– Laboratori d'Investigació Física – www.prl.res.in